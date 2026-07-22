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Экономика 22 июля 2026 11:31

Иван Гущин назвал самые рентабельные предприятия на базе объектов ОКН

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Самыми рентабельными предприятиями на базе объектов культурного наследия стали гостиницы и рестораны. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Мы проанализировали данные за последние пять лет и установили, что наиболее рентабельный бизнес, который можно выстроить на объектах культурного наследия, – это гостиницы и рестораны. По этому пути идут многие», – заявил он.

Один из ближайших подобных объектов – усадьба Гагариных в Камско-Устьинском районе, где инвестор планирует организовать гостиницу, добавил Гущин.

#объекты культурного наследия #кабмин рт #Иван Гущин
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