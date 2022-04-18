Иван Гущин: «Культурное наследие нуждается в постоянной заботе и защите»

В Татарстане на государственной охране находятся свыше 5 тыс. объектов архитектуры, градостроительства и археологии. Это та универсальная ценность, которую важно сохранить и передать следующим поколениям. Такие слова привел председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущи в поздравлении по случаю Международного дня охраны памятников и исторических мест.

«Государственная охрана объектов культурного наследия является одной из приоритетных задач органов государственной власти в РФ. Не случайно 2022-й год объявлен Годом культурного наследия народов России», - отметил Гущин.

По его словам, неоценимый вклад в общее дело охраны памятников культуры вносят архитекторы, реставраторы, государственные и общественные организации, частные инвесторы, волонтеры.

«Благодаря совместному труду ежегодно в республике воссоздаются и получают вторую жизнь десятки уникальных объектов, в том числе и за счет благотворительных средств. Каждый из нас может быть причастен к этому большому, высоконравственному делу», - подчеркнул Гущин.

В России сегодня отмечают Международный день памятников и исторических мест. Памятный день установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) созданной при ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому 2022-й был объявлен Годом культурного наследия народов России.