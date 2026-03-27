Культура 27 марта 2026 13:41

Иван Гущин: «Историческую роспись в здании Казанского аэровокзала сохранят»

На объекте культурного наследия – здании Казанского аэровокзала на улице Патриса Лумумбы – сохранились элементы исторической настенной живописи. Их состояние признано удовлетворительным, и они подлежат обязательному сохранению. Об этом в прямом эфире сообщил председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин.

«Данная живопись является предметом охраны объекта культурного наследия, соответственно, приказ утвержден, и она подлежит обязательному сохранению. Вы знаете, что активно ведется реставрация этого объекта. Есть инвестор, который приобрел это здание, и научно-проектная документация предполагает сохранение и реставрацию», – пояснил Гущин.

Он уточнил, что проведенные исследования зафиксировали удовлетворительное состояние настенной живописи, поэтому какая-либо реставрация ей не требуется.

#комитет по охране объектов культурного наследия #живопись #реставрация памятников
