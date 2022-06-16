Иван Гущин: «Иногда пишут, что государство ждет, пока памятники развалятся. Нет, не ждем»

Иван Гущин: «Болевые точки Казань уже прошла. Объекты, которые находятся на государственной охране, сегодня не сносятся, как это бывало в 2000-х годах» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«О подлинности кремлевской стены говорить сложно»

Проект реставрации стен Казанского Кремля, Спасской башни волнует многих татарстанцев. Что планируется сделать? Многие СМИ, блогеры обратили на эту тему внимание, ее трудно не заметить.

Кремль вообще трудно не заметить. Это объект Всемирного наследия. Только в прошлом году мы выдали около 40 разрешений на различные виды работ: ремонт, покраску, противоаварийные мероприятия. Комплекс достаточно большой, если посчитать по реестру, это 45 самостоятельных объектов: прясла, башни, соборы, здания, сооружения и т.д.

Что происходит с пряслами стен? Решение разобрать 6 и 7 прясла стало вынужденной мерой, поскольку они находились в крайнем аварийном состоянии. Существовала возможность обрушения. Чтобы избежать этого, с целью приведения этой стены в нормативное состояние, мы совместно с проектной организацией пришли к этому решению.

Решение обусловлено, во-первых, геологической ситуацией, все-таки, это холм, есть определенные вопросы по геологии. Есть проблемы с поверхностными водами. Мы заказали инженерное обследование. Конечно, о какой-то подлинности кремлевской стены говорить сложно. В ходе разбора мы увидели процентов на 80 - советский кирпич. Это советская история. Нам сегодня нужно, безусловно, воссоздать историю в прежнем облике. Каких-то проблем в этой части я не вижу.

«В ходе разбора мы увидели процентов на 80 - советский кирпич. Это советская история» Фото предоставлено Комитетом РТ по охране ОКН

Другой вопрос, что мы параллельно занимаемся Спасской башней Кремля. Мы пока идем в рамках первого, самого сложного этапа. Ведутся противоаварийные работы. То же самое происходило и по Присутственным местам, прежде, чем там появился комплекс ресторанов. Здесь сейчас толпы людей, толпы посетителей. Мы угадали с приспособлением присутственных мест, фактически переселив всех чиновников из этого здания, и сделали там хорошее общественное пространство. Следующий этап – благоустройство дворового пространства присутственных мест. Совместно с командой музея-заповедника разработана концепция благоустройства дворового пространства.

По Спасской башне мы занимаемся усилением фундаментов, стен, гидроизоляцией. Есть и вопрос по реставрации звезды Спасской баши Кремля. Мы планируем ее сейчас снять, отдать реставраторам. Опережая возможный общественный резонанс, хочу проинформировать. Звезда в силу возраста существенно поизносилась, крепления пришли в аварийное состояние. Поэтому мы будем ее на время демонтировать.

На какой период?

Давайте, сначала снимем, отдадим в надежные руки реставраторов. Нам нужно ее запаять, покрыть определенным составом и затем уже установить заново на место.

«Есть и вопрос по реставрации звезды Спасской баши Кремля. Мы планируем ее сейчас снять, отдать реставраторам» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

А реставраторы будут наши?

Да. В Татарстане накоплен очень значительный опыт реставрационных работ, есть команда архитекторов-реставраторов. Поэтому будут работать люди из нашей республики.

Какие еще проекты планируются на территории Кремля, о которых пока неизвестно широкой общественности? Ведь Кремль претерпел очень большие преобразования, его территорию покинули многие государственные структуры. Он стал весьма привлекательным местом для туристов. Что еще планируется сделать для того, чтобы он стал еще более посещаемым и популярным?

Эти вопросы, наверное, больше в компетенции музея-заповедника Казанского кремля. Показатели посещаемости Кремля действительно постоянно удивляют, в год здесь бывает около 3 миллионов туристов. Руководством республики ставятся серьезные задачи, касающиеся приспособления объектов, внедрения инновационных решений, развития музейного пространства и т.д. Сейчас стоит задача приспособления Спасской башни, будет происходить и расширение выставочных экспозиций, обсуждаются вопросы организации доступа на смотровую площадку. Пока еще не до конца завершены работы по приспособлению второго этажа присутственных мест. А это сотни квадратных метров.

«Мы пока идем в рамках первого, самого сложного этапа. Ведутся противоаварийные работы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Требования исторического поселения непоколебимы - новый объект должен гармонично «сесть» в историческую среду»

Кремль – наш главный исторический объект в Казани, он находится под защитой ЮНЕСКО. Но в Казани есть большой исторический центр, здесь расположены различные объекты. Некоторые из них, к сожалению, были утрачены, другие имеют неопределенное сложное будущее. Какие болевые точки у нас есть сейчас в центре Казани с точки зрения сохранения историко-архитектурного наследия?

Болевые точки Казань уже прошла. Объекты, которые находятся на государственной охране, сегодня не сносятся, как это бывало в 2000-х годах, когда шла, в том числе подготовка к тысячелетию Казани. Мы понимаем, что реализация программы переселения граждан из ветхого жилья дала определенный негативный импульс в деле сохранения исторических памятников. В целом в республике на государственной охране 5221 объект. Сейчас проблема номер один - это расселенное аварийное жилье. Есть такие объекты в Казани, как «Дом Мазута» в Ново-Татарской слободе, как объект по ул. Старой, 4, несколько зданий на Муштари, 13. Все эти объекты в зоне нашего внимания.

Что такое расселенное аварийное жилье? Название само говорит за себя. Людей расселили, а здание, учитывая, что это памятник, сносить запрещено. Сейчас прорабатывается возможность привлечения инвесторов для сохранения объектов. Но иногда нужно вложить столько денег, что не каждый инвестор может. Второй вопрос касается сферы градостроительства в целом. Казань - это не только более 550 памятников федерального, регионального, местного значения, но еще и историческое поселение. Соответственно, на повестке дня и вопросы нового строительства. Они актуальны в целом по стране.

«Людей расселили, а здание, учитывая, что это памятник, сносить запрещено» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вы, наверное, видите, как интенсивно меняется Градостроительный кодекс, как упрощаются процедуры согласования, сокращаются сроки рассмотрения, снижаются административные барьеры для инвесторов, для собственников, в т.ч. прохождение согласования по новому строительству. Требования исторического поселения непоколебимы - новый объект должен гармонично «сесть» в историческую среду, существующую в центре Казани. Конечно, подобные согласования требуют времени.

Еще один из регуляторов при новом строительстве - градостроительный регламент, установленный в силу наличия охранных зон Казани. Что это такое? У ансамбля Казанского Кремля есть охранная территория, которая распространяется практически на весь центр Казани. Все требования градрегламента утверждены приказом Министерства культуры РФ. Этого пока нет по другим муниципалитетам - Чистополю, Елабуге, в которых есть большое количество памятников. Эту практику мы будем развивать. Готовый регламент – это готовый рецепт для застройщика. В данном случае понятно: что он может, а что – нет. Если этих документов нет, начинается пробуксовка. Конечно, всего разом не сделать. Но вопросы подготовки исходных документов, таких, как генеральные планы поселений, правила землепользования и застройки, зоны охраны должны складываться в единую систему.

«На протяжении уже нескольких лет мы являемся заложниками судебных тяжб. Там есть правообладатели, которые сегодня оспаривают расселение этого дома» Фото: © «Татар-информ»

«Мергасовский дом имеет нестандартный облик, тем не менее, это охраняемый памятник»

Я хотел спросить о судьбе нескольких объектов. К примеру, тот же Мергасовский дом. Вокруг него было очень много споров, баталий. Но если сейчас пройти мимо, то мы увидим, что ничего не происходит, он крепко заколочен. Какова дальнейшая судьба этого дома?

Это проблема тех самых аварийных расселенных объектов. Фактически в этих объектах прекратилась жизнь, а когда прекращается жизнь, объект начинает утрачиваться, подвергаться вандализму, как мы это видим сегодня в Чистополе. Мы только-только законсервируем здание, недели не проходит, как уже начинают проявляться разрушительные тенденции. Что касается Мергасовского дома, то по решению руководства республики все аварийные расселенные объекты передаются в казну, в ведение министерства земельных и имущественных отношений. Поскольку расселением в республике занимается Государственный жилищный фонд при Президенте РТ, то оператором этого дома будет ГЖФ. Мы сейчас с ГЖФ прорабатываем вопрос в рамках предпроектной работы, в рамках приспособления этого дома. Ни о каком сносе речь не идет. Иногда пишут, что государство, пока памятники развалятся. Нет, не ждем. Мергасовский дом имеет нестандартный облик, тем не менее, это охраняемый памятник регионального значения. На протяжении уже нескольких лет мы являемся заложниками судебных тяжб. Там есть правообладатели, которые сегодня оспаривают расселение этого дома. Но, тем не менее, органы местного самоуправления выполняют задачу по ограничению доступа на объект. И мы эту ситуацию тоже держим на контроле.

Есть у нас в Кировском районе в районе улицы Клары Цеткин здание этой же эпохи, построенное в 1920-1930-е года. Там расположена целая улица из подобных домов, в т.ч. дом со звездой. Что с ними будет дальше? Некоторые из этих домов будут расселены, там уже и таблички висят. А что по остальным?

Адмиралтейская слобода сегодня находится в состоянии перспективного развития. Центр Казани уже уплотнен. Когда говорят о точечной застройке, то я спрашиваю: ну, покажите уже те земельные участки, где можно. Практически уже нигде нельзя. У нас остаются небольшие территории в районе улиц Новопесочной, Островского. В историческом центре будет некоторое развитие на улицах Гаяза Исхаки, Чернышевского. Там уже есть инвестор. Адмиралтейская слобода имеет перспективы развития. Она интересна для инвесторов, для застройщиков. Исторические же объекты остаются на государственной охране.

«У здания завода братьев Крестовниковых интересная судьба. В 2017 году оно пережило большой пожар. Органы власти выставили его на продажу за рубль» Фото предоставлено Комитетом РТ по охране ОКН

«Учитывая конкурентную борьбу, рубль превратился в 2 миллиона»

За рубежом есть практика, когда историческое здание отдают за один евро, но с условием, что оно будет восстановлено с учетом сохранения его исторического облика.

У нас такая программа есть. ФЗ «О приватизации» четко регламентирует - что мы должны делать с объектами культурного наследия. Программа предполагает продажу зданий за 1 рубль, с учетом НДС - 1 рубль, 20 копеек. Объект передается при условии вложения инвестором средств в реставрацию объекта в течение 7 лет.

Что можно приобрести в Казани за 1 рубль, 20 копеек?

Из последних историй, наверное, можно вспомнить завод братьев Крестовниковых. У здания интересная судьба. В 2017 году оно пережило большой пожар. Органы власти выставили его на продажу за рубль, но учитывая конкурентную борьбу, рубль превратился в 2 миллиона с обязательством восстановить комплекс в течение 5 лет. Сейчас там появился новый правообладатель. Прежний участник аукциона, видимо взвесив свои финансовые возможности, передал права на объект другому юридическому лицу. Пока мы наблюдаем позитивную картину. Ведутся масштабные противоаварийные работы. Здание расположено близко к озеру Кабан, в подвалах стоит вода, поэтому решаются проблемы с гидроизоляцией.

Недавно на Научно-методическом совете при нашем комитете мы рассмотрели проект приспособления комплекса. Предполагается, что это будет некий фудмолл с развитием общественных пространств. Мы всячески поддерживаем инвестора, потому что сумма его вложений - колоссальная. Я думаю, что эта история с фудмоллом может сработать, несмотря на близость к «Нэфису», несмотря на промышленную зону. Здесь ведь произошла регенерация Старо-Татарской слободы, у озера Кабан обустроена пешеходная территория с замкнутым пространством. Будущий комплекс может стать одной из точек притяжения людей.

«У Апанаевского медресе пришла в негодность кровля. Мы сейчас в рамках своих полномочий рассматриваем проект приспособления медресе» Фото предоставлено Комитетом РТ по охране ОКН

Раз мы затронули тему Старо-Татарской слободы, то какая работа сейчас там ведется? Там ведь есть здания брошенные, или находящиеся в плачевном состоянии.

У нас пока на повестке стоит два вопроса по Старо-Татарской слободе. Первый - Апанаевское медресе. Пришла в негодность кровля. Мы сейчас в рамках своих полномочий рассматриваем проект приспособления медресе. Вчера мы встречались со спонсором, который готов вложить средства в сохранение объекта. Я думаю, этот вопрос решится позитивно. А вторая тема - это наша святыня, мечеть Марджани. Здание, с учетом его возраста, требует к себе внимания, как и другие вековые памятники архитектуры. Мечеть - это комплекс из пяти зданий. Последняя реставрация, реконструкция была проведена в 2005-2007 году. Прошло уже 17 лет, необходимо провести определенные мероприятия. По объекту готовится проект реставрации.

В стадии завершения реставрационные работы на историческом объекте по улице Зайни Султана. Здание долгое время пустовало, но сейчас приспосабливается под нужды Болгарской исламской академии.

«В Чистополе у нас сегодня в повестке 16 объектов культурного наследия. 11 – предусматривают полную реставрацию, 5 – регенерацию, ремонт фасадов, кровли, без внутренних работ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Стоит задача определить границы культурного слоя Чистополя XIX века, как мы сделали в Казани»

У нас в республике много городов с интересным историческим центром, среди них - Елабуга, Чистополь. Какие проекты есть в республике в этом плане?

Как-то мы просчитывали, сколько денег вкладывает республика в исторические поселения в рамках благоустройства территорий, в рамках развития общественных пространств. Сумма у нас вышла за 3 миллиарда рублей за последние 3-4 года. Это средства, в том числе в рамках программы Министерства строительства РФ по сохранению и развитию малых исторических городов.

Чистополю повезло больше, он вошел в программу БРИКС. Несмотря на какие-то международные проблемы и финансовые трудности мы сегодня работаем по дорожной карте в рамках БРИКС. В Чистополе у нас сегодня в повестке 16 объектов культурного наследия. 11 – предусматривают полную реставрацию, 5 – регенерацию, ремонт фасадов, кровли, без внутренних работ.

По Чистополю есть вопросы по наружным сетям, где-то они отсутствуют, где-то находятся в ненадлежащем состоянии. Президент республики посещал Чистополь буквально две недели назад. Обсудил все вопросы по развитию и сохранению города в рамках развития туристических маршрутов. Полностью осмотрел объекты археологии, аварийные расселенные дома, объекты под снос. Обсуждали вопросы использования освобождающихся земельных участков. Чистополь сегодня, помимо того, что это историческое поселение федерального значения, еще и самостоятельный объект культурного наследия. Реализуем программу по продаже объектов за рубль. Президент поддержал наше предложение. Мы сейчас готовим на аукцион 14 проектов реставрации. Не думаю, что среди потенциальных инвесторов будет такая же конкурентная борьба, как в Казани, но, тем не менее, инвесторы есть.

«Президент республики посещал Чистополь буквально две недели назад. Обсудил все вопросы по развитию и сохранению города в рамках развития туристических маршрутов» Фото: president.tatarstan.ru

Второй блок пока нерешенных вопросов – установление зон охраны на объектах культурного наследия. Весь исторический центр Чистополя входит в сферу действия градрегламентов, утвержденных Кабинетом министров РТ. Но есть около 30 объектов культурного наследия, находящихся вне охранных зон. В этом направлении мы начнем работу.

Следующий блок вопросов - спасение, охрана объектов археологического наследия. В ходе благоустройства центральной площади Чистополя мы обнаружили объект археологии. Зафиксировали его, поставили на кадастровый учет. И сегодня стоит задача определить границы культурного слоя Чистополя XIX века, как мы сделали в свое время в Казани. Все это, конечно, представляет собой долгий путь, но мы обязаны его пройти.

Сегодня на государственной охране по Чистополю стоит 236 объектов. Из них 56 объектов - расселенные аварийные дома, хозяином которых является муниципалитет. Муниципалитет, в свою очередь, закрепил эти дома за каждым предприятием.

Помимо Чистополя, мы знаем, есть решение по «Полукамушкам» в Зеленодольске. Что с ними будет?

Выживут. Это опять же расселенные дома, 20 с лишним градоформирующих объектов, воплощающих уникальную столетнюю историю. В 2017-ом году органы власти признали эту территорию в качестве достопримечательности местного значения. Жителей первой линии временно расселили, дома отремонтировали. К сожалению, по оставшимся домам здесь постоянно случаются пожары, постоянно ловят неадекватных граждан. Все это происходит, потому что этот участок в центре Зеленодольска остался без хозяина, в заброшенном состоянии. Сейчас появились инвесторы. Надеюсь, что мы решим вопросы по данной территории.

«Этот участок в центре Зеленодольска остался без хозяина, в заброшенном состоянии. Сейчас появились инвесторы. Надеюсь, что мы решим вопросы по данной территории» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если присвоен регистрационный номер памятника, «выйти» обратно уже практически невозможно»

Вы упоминали, что в республике находятся под охраной более 5 тысяч объектов. Это же колоссальная цифра. А на самом ли деле все эти объекты имеют такую ценность? Потому что, порою, у нас где-то какой-то великий человек чай попил, в каком-то здании переночевал, и там уже мемориальная доска висит. Более 5 тысяч объектов – это же необходимы колоссальные средства на их реставрацию, содержание. Нет ли возможности как-то пересмотреть этот перечень, сократить и сделать расходование средств более эффективным? Или все-таки это невозможно?

Провокационный вопрос. У меня, как у государственного служащего, задача не комментировать, а исполнять федеральный закон. Поэтому наша задача – охранять культурное наследие в соответствии с законом.

Конечно, есть такие объекты, куда на 2 часа заходил Александр Пушкин. И на здании уже висит табличка: «Здесь был Пушкин». Естественно, что собственник понимает, что эта история не про архитектурное наследие, а про некоторую историческую событийность. Конечно, возникают вопросы.

Но, давайте, разложим. Из 5221 охраняемого объекта - 3047 объекта археологии. Это все, что располагается под землей: городища, вековые кладбища. 2174 объекта – памятники архитектуры и истории. Из них 700 объектов имеют статус выявленных объектов. Как они появляются? Вот вы, житель Казани, гуляете по городу, видите здание, на нем нет таблички. Вы замечаете, что со зданием что-то происходит. Вы, как житель, обращаетесь в Исполком Казани, в нашу организацию и просите не сносить здание, сохранить его для будущего. Орган власти своим решением ставит этот объект на временную охрану, и он получает статус выявленного объекта культурного наследия. Дальше идет череда историко-культурных экспертиз, проводимых аттестованными специалистами министерства культуры РФ. На всю Россию экспертов в этой сфере – около 500 человек. Они делают заключение о целесообразности включения или не включения объекта в единый реестр охраны памятников. А если он уже туда попал, ему присвоен регистрационный номер памятника, «выйти» обратно уже практически невозможно.

Вы говорите, что любой житель может обратиться к вам в комитет. А много таких обращений в течение года? С какими вопросами обращаются люди?

Вопросы поступают самые разные. Недавно ко мне приходили активисты коммунистической партии, они требовали признать памятник Ленину в Набережных Челнах, установленный в 1930-х годах, памятником истории. Есть все основания рассмотреть этот вопрос, поскольку критерий памятника истории и архитектуры – возраст более 40 лет. Мы сейчас проводим работу по определению его историко-культурной ценности. Я им пообещал, что все будет для них позитивно. Другой вопрос, что Комитету внешнего благоустройства Набережных Челнов теперь придется ремонтировать его с привлечением архитекторов-реставраторов. Пока памятник имеет статус «обладающего признаками». Сейчас количество памятников не сокращается, а растет. То дом, то здание, то могила. Например, каждый год мы включаем под охрану около 10-12 археологических объектов. Мы постоянно обнаруживаем памятники археологии, которым обязаны придать статус, определить границы и т.д.

«В январе этого года в Казани на базе КГАСУ открылся образовательный центр «Мирас-Наследие», с которым сегодня мы двигаемся совместно» Фото предоставлено Комитетом РТ по охране ОКН

«Во имя Всевышнего мы получим эту старинную мечеть в отреставрированном виде»

К сожалению, в последние годы историко-архитектурное сообщество понесло достаточно серьезные потери. Нас покинули Фарида Забирова, краевед Лев Жаржевский. А новые имена в этой сфере есть?

Есть такое слово – опыт. Опыт, который был у этих авторитетных людей имел для нас немалое значение. Мы чувствовали в них определенную опору. Таких «мастодонтов» становится все меньше и меньше. Мы сегодня дорожим составом членов научно-методического совета при Комитете. Есть территориальная ВООПИК, мы стараемся работать с этой организацией в едином ключе. Новые имена, конечно же, появятся. Казанский государственный архитектурно-строительный университет ежегодно выпускает талантливых и перспективных. В январе этого года в Казани на базе КГАСУ открылся образовательный центр «Мирас-Наследие», с которым сегодня мы двигаемся совместно. В рамках обмена опытом договорились, что все заседания научно-методических советов при Комитете будем проводить на базе этого центра.

Вы упомянули коммунистов и памятник Ленину. А какие работы ведутся сейчас в Ленино-Кокушкино? На объекте, связанном с именем Ульянова-Ленина, произошло чрезвычайное происшествие.

Это стало для нас печальным событием. Ничто не предвещало, никто не ожидал, что так вот моментально мы потеряем флигель усадьбы. Сейчас даны поручения. Направили соответствующее обращение в правоохранительные органы. Кто-то должен понести за это ответственность. Пока каких-либо решений не принято, вопрос на стадии изучения.

Объект будет восстановлен?

Вопрос восстановления я сейчас не буду комментировать, потому что практически утеряны подлинные конструкции. Возможность воссоздания пока обсуждается.

«Маскара воссоздается и реставрируется исключительно на благотворительные средства, собранные мухтасибатом Кукморского района» Фото предоставлено Комитетом РТ по охране ОКН

– Сегодня по всей республике идет большая работа по восстановлению мечетей, православных храмов. Какие наиболее значимые проекты в этой области реализуются сейчас? В том числе - как продвигаются работы в мечети Маскара Кукморского района?

– Маскара для меня - это отдельная уникальная история. Сегодня у нас на охране 456 объектов религиозного назначения. Чуть больше церквей, чуть меньше мечетей. Маскара – одна из них. Она воссоздается и реставрируется исключительно на благотворительные средства, собранные мухтасибатом Кукморского района. Работает интернет-площадка naslediert.com, на которой практически в ежедневном режиме размещается информация о проведенных работах. Проект рассчитан примерно на два года. Сейчас проводятся противоаварийные мероприятия, усиливается фундамент. Есть масса вопросов по земле, по водоотведению.

Нужно построить дом для омовения. Объект очень интересный, объект затратный, объект большой. Я думаю, что мы эту работу в следующем году завершим. Во имя Всевышнего мы получим эту старинную мечеть в отреставрированном виде.

«Объект очень интересный, объект затратный, объект большой. Я думаю, что мы эту работу в следующем году завершим» Фото предоставлено Комитетом РТ по охране ОКН

Сегодня мы работаем по объектам религиозного назначения с Духовным управлением мусульман, с Казанской епархией. У нас очень хорошие взаимоотношения как с митрополитом Кириллом, так и с муфтием Татарстана Камилем хазратом.

В прошлом году мы с Президентом нашей республики открывали мечеть XIX века в Большой Елге Рыбно-Слободского района. В этом году на Михайлов день открываем деревянную церковь в Камско-Устьинском районе. В Казани ведется работа над реставрацией мечети Раджаб в Кировском районе. Это объект деревянного зодчества, который подвергся пожару.

«Центр компетенций должен объединить всех, от студентов до авторитетных реставраторов»

Хотел спросить о Новослободской мечети в Казани. При строительстве дороги пострадали фундамент, стены здания. Какова дальнейшая судьба этой мечети?

Мечеть стоит практически на границе автобана, рядом с комплексом «Мелита». Зданию очень тесно в этом окружении. Необходимо сохранить исторический облик. Нужно разобрать массу всякого рода поздних пристроев. Надо воссоздавать минарет. Эскизные проектные решения мы видим уже сейчас. Вопрос остается уже в рабочем проектировании, прохождении строительных госэкспертиз и выходе на проведение работ. Мы постараемся пройти этот путь в этом году, но точно пока не берусь утверждать. Задачу такую поставили. Основная проблема - отсутствие достаточного земельного участка. Где-то нужно разместить хозяйственное и сопутствующие помещения. Аналогичная проблема в мечети Искеташ на Мазита Гафури. Здание ремонтируется в рамках федерального проекта «Историческая память». Опять-таки нужно вывести из мечети сопутствующие помещения. А представитель духовенства спрашивает: где же тогда разместить хозпостройки? В то же время законодательством вообще запрещено строительство объектов капитального строительства на территории памятника. Т.е., это могут быть какие-то временные здания и сооружения, постройки, которые не имеют капитального характера. Конечно, кого-то такие ограничения не устраивают. Но есть закон.

Создание Центра реставрации памятников деревянного зодчества: на какой стадии проект? Какие задачи планируете решать благодаря ему?

Я бы говорил не о Центре деревянного зодчества, а о некоем Центре компетенций в сфере деревянного зодчества. Без опыта, без наработанной практики Центр останется лишь названием. Центр компетенций должен объединить всех, от студентов до авторитетных реставраторов. К примеру, при реставрации деревянной мечети в Большой Елге мы привлекли лицензированную организацию из Костромы, имеющую опыт в сфере деревянного зодчества. Мы сейчас этот опыт переняли, и дальше уже нарабатываем свою практику. Мы активно сотрудничаем с Казанским государственным архитектурно-строительным университетом. Здесь - кладезь студентов, желающих учиться, развивать себя. Пока все только начинается. Чем-то похвастаться, пока, к сожалению, не можем. Но есть локальный опыт, который мы будем наращивать.