Иван Гущин: Генпланы должны быть переориентированы на развитие исторических поселений

Генеральные планы муниципальных образований должны быть переориентированы на развитие исторических поселений. Об этом заявил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Что касается проектов генеральных планов, то здесь назрела необходимость более детальной совместной проработки с муниципалитетами. Первое – это вопрос содержания и структура генеральных планов, которые должны быть переориентированы на развитие исторических поселений, учитывая цели развития туризма за счет строительства новых объектов инфраструктуры, создания туристических маршрутов и проектов», – сказал докладчик.

Гущин добавил, что необходима также совместная доработка с муниципалитетами и утверждение иных правовых документов в сфере градостроительного регулирования. «Это касается границ территорий и предметов охраны исторических поселений. Это требования к градостроительным регламентам и режим использования земельных участков», – подчеркнул он.

Руководитель Комитета по охране объектов культурного наследия также убежден, что градостроительное регулирование на муниципальных землях надо рассматривать в комплексе с требованиями по установлению зон охраны объектов культурного наследия.

В Татарстане насчитывается 13 исторических поселений, из них два федерального значения (города Елабуга и Чистополь), а у остальных – статус регионального значения. На данных исторических территориях расположено более половины всех памятников архитектуры республики, находящихся под государственной охраной.