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Культура
31 января 2022  19:11
Алексей Угаров

Иван Гущин: Богородицкий монастырь Казани должен стать памятником федерального значения

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Уцелевшие строения Казанского Богородицкого монастыря, на территории которого была обретена чудотворная Казанская икона Божией Матери, должны быть признаны объектами культурного наследия федерального уровня. Такое мнение выразил председатель Комитета РТ по охране культурного наследия Иван Гущин.

«Есть такой интересный вопрос. Старинные элементы Собора Казанской иконы Божией Матери и уцелевшие объекты Богородицкого монастыря — являются памятниками муниципального значения. На мой взгляд, это несправедливо. Учитывая, какие работы велись по возрождению храма в последние 6 лет, я думаю, статус нужно поднимать», — сказал Гущин.

По его словам, для повышения статуса объекта охраны необходимо проведение историко-культурной экспертизы.

«Тот же вопрос мы сегодня обсуждаем по поводу Обсерватории имени Энгельгардта. Один объект у нас расположен в Казани, на территории КФУ, — он федерального значения, находится в списке особо ценных объектов. А Обсерватория имени Энгельгардта в Зеленодольском районе имеет статус регионального памятника. Но по рекомендации Минкульта России мы организуем экспертизу по поводу повышения статуса. Это мы сейчас и делаем», — пояснил собеседник ИА «Татар-информ».

Собор Казанской иконы Божией Матери был построен на рубеже XVIII-XIX веков. В 1932 году храм был разрушен. Масштабные работы по его восстановлению начались в 2016 году. На воссоздание объекта было привлечено 2,7 млрд рублей добровольных пожертвований и средств из Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ. В июле 2021 года возрожденный храм освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

#казанский богородицкий монастырь
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