Иван Грозный, Суворов и Голицын: в усадьбе Сандецкого открыта выставка портретов прошлого

Главное здание Музея ИЗО Татарстана, усадьба Сандецкого, представляет посетителям с 25 апреля в залах второго этажа особняка большую выставку исторических портретов. Их около двухсот, причем многие из них прежде не покидали запасников и демонстрируются впервые.

Здесь в одном из первых залов и портрет Ивана Грозного в шапке и державой, и портрет инокини Марфы, оба созданные неизвестными художниками и датированные XVII веком. Еще тут есть портрет архитектора Алексея Максимовича Горностаева, кисти самого Карла Брюллова, бюст легендарного полководца Александра Васильевича Суворова, а также семейный портрет Сазоновых, выполненный в первой половине XIX века неизвестным художником. Найдутся портреты Петра I и Александра Алексеевича Голицына, потомка влиятельного княжеского рода.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Все произведения – экспонаты из фондов Музея ИЗО Татарстана, которые каждый своим путем некогда оказались в его коллекции. Много на выставке среди запечатленных портретистами лиц дореволюционной эпохи выдающихся, знатных казанцев, включая супруга Карла Фукса Александру Андреевну, портрет казанского книгопродавца Андрея Гавриловича Мясникова.

Выставка получила название «НЕФОТОГРАФИЯ. Портрет XVIII – начала XX века», это одна из частей глобальной задумки музея – проекта «Золотая коллекция. Пять столетий», который музей будет реализовывать поэтапно.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«К реализации этого проекта мы стремились несколько лет. Теперь вы видите результат: этот проект интересный, насыщенный. Хочется, чтобы жанр портрета снова стал звучать и в современной живописи, как было несколько веков назад. История нашей коллекции портретов очень интересная, сегодня мы представляем ее в апогее. В наше время фотография перекрыла живопись, а хотелось бы, чтобы и сейчас создавались портреты, которые передавались бы из поколения в поколение. Посмотрите, портреты XVIII века и сейчас потрясающей сохранности», – отметила на вернисаже директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Размещая портреты, музейщики на этот раз отошли от традиционных методов экспонирования, подчеркнула кандидат искусствоведения Екатерина Ключевская. Сделано это было для того, чтобы дать возможность увидеть посетителям как можно больше произведений из фондов музея.

«Теперь представляется возможность посмотреть, сопоставить и просто полюбоваться. Одним словом, желаю вам найти зрительный диалог с героями портрета, потому что портрет наиболее располагает к диалогу между зрителем и произведением!», – сказала Ключевская.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

К выставке несколько произведений прошли через руки реставраторов. Например, большое полотно «Мальчик с птичьим гнездом» до этого реставрировалось специалистами из Москвы в 1955 году. Но и тогда в верхней части картины все равно оставался прорыв, поэтому часть живописи была специально скрыта рамой.

«Теперь зритель может увидеть эту картину полностью», – акцентировала первый заместитель директора Музея ИЗО РТ Марина Кутнова.

Эта картина, как и еще несколько, дополняют выставку примерами живописи в бытовом жанре, иллюстрируя жизнь разных сословий того времени.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Спасибо от всех художников за этот проект! Мы его ждали. В какой-то степени в те времена написать портрет было легче, потому что для этого жанра были каноны: определенный свет, полутона… Причем эти каноны существовали и в обществе. А иные и не принимались обществом. В наше время – пиши, как хочешь, но должен получится шедевр шедевр. В этих портретах видно мастерство: их писали проникновенно, искали лучшее в человеке, духовное. Видно, что тогда художники относились к героям своих портретов с теплом. Это очень непросто. Мне, например, трудно писать заказные портреты, потому что хочется выразить свое отношение, а человек просит изобразить иначе. С фотографией эти портреты вообще сравнить нельзя», – поделился мнением с первыми посетителями выставки председатель творческого Союза художников России в Республике Татарстан Ильгизар Самакаев.

Выставка «НЕФОТОГРАФИЯ. Портрет XVIII – начала XX века», как планируется, будет работать до 15 сентября и, возможно, будет продлена.