Иван Егоров: Мы верим, что проект «Zа самбо» послужит развитию спорта

«Единая Россия» провела первый Всероссийский форум «Наука побеждать». Предложения по развитию самбо в регионах представили на форуме в Лужниках секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, руководители министерств и главы субъектов РФ. Почти тысяча участников со всей страны обсудили лучшие практики проекта, роль самбо в воспитании молодёжи, модернизацию инфраструктуры для занятий этим видом спорта.

Как сообщил Андрей Турчак, «Единая Россия» ставит задачей сделать самбо доступным каждому. «Речь не только об открытии залов в образовательных учреждениях, но и о строительстве специализированных дворцов, центров, легковозводимых спортивных объектов в сельской местности, где можно готовить специалистов и обмениваться опытом. И, конечно же, проводить спортивные состязания разного уровня, вплоть до международных», – отметил он.

Работа по развитию самбо идет по всей стране. В 2022 году «Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо». Чтобы вовлечь в спорт максимальное число детей, партия и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в школьные уроки физкультуры. А в рамках программ капремонта школ, особое внимание уделят оснащению залов для занятий самбо.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, сейчас формируется всероссийский реестр школьных спортивных клубов – их создано почти 34 тысячи. Это 85% от общего количества общеобразовательных учреждений.

«К следующему году в каждой школе будет создан спортивный клуб. Количество учебных групп по самбо – более 1,7 тыс. В них занимаются 27 тыс. школьников. Самбо включено в программу Всероссийских спортивных соревнований, Президентских соревнований, а также Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. Минпросвещения, Минспорта, «Единая Россия» и Всероссийская ассоциация самбо продолжат работу по вовлечению детей в этот вид спорта», – сказал министр.

Как сообщил координатор проекта «Zа самбо» в Татарстане, депутат Госсовета РТ Иван Егоров, Федерация самбо Республики Татарстан совместно с Минспорта и Минобрнауки реализует проекты «Самбо – в школу», «Самбо – в вузы».

Особое внимание уделяется военным учебным заведениям. Отделения самбо открыты в Суворовском, Танковом училище и в Институте МВД России. В октябре 2022 года первые Всероссийские соревнования под патронажем Рустама Минниханова «Кубок Президента Республики Татарстан» дали старт федеральному проекту «Единой России» «Za Самбо». Соревнования объединили около 1000 участников из 30 регионов России.

Для реализации проекта планируется создать отделения Федерации самбо во всех районах республики, строительство центра самбо, в задачи которого будет входить не только подготовка спортсменов, но и методическая и информационная поддержка организаций и специалистов, которые развивают самбо. Уже со следующего года отделение самбо откроется в Казанском училище олимпийского резерва.

Совсем недавно в рамках реализации проекта «Zа Самбо» в Казани прошло уникальное событие – впервые в России соревнования по боевому самбо среди женщин. Турнир вызвал большой интерес со стороны спортивной общественности, СМИ и зрителей. Мы стараемся расширять перспективы нашего российского вида спорта, ищем новые форматы, верим, что проект нашей партии послужит дальнейшему развитию не только самбо, но и отечественного спорта в целом.

В свою очередь председатель общественного совета проекта «Zа самбо» в РТ, депутат Госдумы Рустам Калимуллин подчеркнул, что занятия самбо должны быть доступными каждому. А для этого необходимо открыть в каждой школе секции для занятий этим видом спорта и проводить соревнования на разных уровнях. Такие возможности у нас имеются, отметил он.