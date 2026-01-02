Иван Демидов занимает третье место среди новичков по набранным очкам за первые 40 игр

Фото: ska.ru

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отдал голевую передачу в матче регулярного турнира НХЛ против «Каролина Харрикейнз».

По данным TSN StatsCentre в соцсети Х, по итогам первых 40 игр сезона Демидов набрал 35 очков. Этот результат позволил ему занять третью строчку в списке самых результативных новичков «Монреаля» в истории. Иван разделяет эту позицию с Ферном Мажо и Ги Лефлером. Второе место занимает Матс Нэслунд (39 очков), а рекорд принадлежит Кьеллу Далину (50 очков). Также Демидов занимает третье место в истории клуба по числу передач после 42 стартовых матчей сезона — у него 26 результативных пасов.

Матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2025/2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс» завершился на арене «Леново Центр» в Роли (Северная Каролина, США) в ночь на 2 января по московскому времени. Победу одержали гости со счетом 7:5.