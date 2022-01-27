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Спорт
27 января 2022  10:59
Арсений Каримов

Иван Данильянц стал помощником Курбана Бердыева в «Кайрате»

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Иван Данильянц подписал контракт с казахстанским «Кайратом». Там он будет ассистентом главного тренера Курбана Бердыва, с которым он уже работал в «Рубине» и «Ростове», сообщает пресс-служба «Кайрата».

«Большая семья „желто-черных“ желает Ивану Альбертовичу удачи и больших побед вместе с клубом», — сказано в обращении пресс-службы.

Кроме того, Данильянц возглавлял академию «Рубина», а последним местом его работы стал пост в федерации футбола Молдовы.

#фк рубин #курбан бердыев
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