Иван Белоусов стал первым новичком УНИКСа в это межсезонье

Фото: mbabasket.pro

Защитник Иван Белоусов перешел в УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

С игроком заключили контракт по схеме «1+1», сообщает источник.

Напомним, в минувшем сезоне Белоусов играл за МБА-МАИ. На счету Белоусова 41 матч, где он в среднем набирал 5,2 очка, совершал 1,5 подбора и отдавал 1,5 передачи.

В прошлом сезоне УНИКС занял третье место в таблице регулярного чемпионата. В 1/4 казанцы победили «Автодор» (3-0), а в полуфинале проиграли ЦСКА (0-4). В серии за третье место УНИКС победил «Локомотив-Кубань» (3-1).