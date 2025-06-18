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На главную ТИ-Спорт 18 июня 2025 18:41

Иван Белоусов стал первым новичком УНИКСа в это межсезонье

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Иван Белоусов стал первым новичком УНИКСа в это межсезонье
Фото: mbabasket.pro

Защитник Иван Белоусов перешел в УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

С игроком заключили контракт по схеме «1+1», сообщает источник.

Напомним, в минувшем сезоне Белоусов играл за МБА-МАИ. На счету Белоусова 41 матч, где он в среднем набирал 5,2 очка, совершал 1,5 подбора и отдавал 1,5 передачи.

В прошлом сезоне УНИКС занял третье место в таблице регулярного чемпионата. В 1/4 казанцы победили «Автодор» (3-0), а в полуфинале проиграли ЦСКА (0-4). В серии за третье место УНИКС победил «Локомотив-Кубань» (3-1).

#БК Уникс #спорт #единая лига втб #баскетбол
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