8 мая 2026

Иван Абросимов рассудит «Спартак» и «Рубин». Объявлены судейские назначения на матчи 29-го тура

Фото: rubin-kazan.ru

РФС опубликовал список арбитров на матчи 29-го тура Мир РПЛ.

10 мая (воскресенье)

- «Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой (VAR – Василий Казарцев)
- «Зенит» – «Сочи»: судья – Рафаэль Шафеев (VAR – Сергей Карасев)
- «Ахмат» – «Динамо» Махачкала: судья – Сергей Иванов (VAR – Кирилл Левников)
- «Локомотив» – «Балтика»: судья – Антон Фролов (VAR – Владимир Москалев)

11 мая (понедельник)

- «Акрон» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов (VAR – Сергей Цыганок)
- «Пари НН» – ЦСКА: судья – Андрей Прокопов (VAR – Анатолий Жабченко)
- «Спартак» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов (VAR – Артур Федоров)
- «Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Инал Танашев (VAR – Павел Кукуян)

Время указано московское.

