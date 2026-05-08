Иван Абросимов рассудит «Спартак» и «Рубин». Объявлены судейские назначения на матчи 29-го тура
РФС опубликовал список арбитров на матчи 29-го тура Мир РПЛ.
10 мая (воскресенье)
- «Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой (VAR – Василий Казарцев)
- «Зенит» – «Сочи»: судья – Рафаэль Шафеев (VAR – Сергей Карасев)
- «Ахмат» – «Динамо» Махачкала: судья – Сергей Иванов (VAR – Кирилл Левников)
- «Локомотив» – «Балтика»: судья – Антон Фролов (VAR – Владимир Москалев)
11 мая (понедельник)
- «Акрон» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов (VAR – Сергей Цыганок)
- «Пари НН» – ЦСКА: судья – Андрей Прокопов (VAR – Анатолий Жабченко)
- «Спартак» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов (VAR – Артур Федоров)
- «Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Инал Танашев (VAR – Павел Кукуян)
Время указано московское.