IV турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган Батыр» прошел в Елабуге

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

IV Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр» прошел 2 августа на Елабужском городище. 4-й турнир реализуется с использованием гранта Раиса РТ на развитие гражданского общества Татарстана.

Мероприятие объединило лучших стрелков из разных регионов России и стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. Символично, что турнир проходил на фоне древнего архитектурного памятника – скульптуры булгарского эмира Ибрагима I Бен Мухаммата.

На площади вблизи турнира расположились многочисленные ярмарки, на которых посетители могли приобрести украшения из меди, золота, серебра и натуральных камней, аксессуары, одежду и головные уборы с традиционным тюркским орнаментом, различные минералы, предметы домашней утвари из дерева, мыло ручной работы, самодельные игрушки, религиозные товары.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Также на поле Чертова городища прошли мастер-классы с метанием ножей и копий, стрельбы из лука и фехтованием с настоящими мечами. Мечи изготовили из железа и они являются прообразом орудий из средневековья.

На мастер-классе пробовали и древнюю традицию викингов – метание топора, на котором изображены скандинавские руны. Для большего погружения в атмосферу истории гости турнира могли прокатиться на лошадях.

На сцене турнира по стрельбе выступила этно-группа «Алпар» со своими инструментальными композициями на курае, кобызе. Помимо стрельбы из лука, на площадке турнира проходили соревнования по традиционной тюркской борьбе куреш.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

В церемонии открытия приняли участие главный советник аппарата антитеррористической комиссии в РТ Виктор Кушко, председатель директора фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова, консул Турции Елмаз Угур, консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, консул Казахстана в Набережных Челнах Равиль Канцеров, консул Ирана Давуд Мирзахани.

Также поучаствовали председатель исполкома Всемирного конгресса Татар Данис Шакиров, консул Кыргызской Республики Эрик Бейшембиев, председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль хазрат Самигуллин, основатель проекта «Туган Батыр», соучредитель национального комплекса «Туган Авылым», член общественного совета при агентстве инвестиционного развития РТ, вице президент Арио, президент Федерации грэпплинга РТ Радик Абдрахманов.

Присоединились и представители религиозного сообщества Татарстана, Казахстана, Киргизии, Башкирии, Турции и Ирана совершили коллективный намаз на турнирной площади.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Камиль хазрат сообщил, что турнир по стрельбе из лука – это приобщение людей к истокам и истории предков.

«Это место – одно из самых главных исторических в республике, и очень отрадно, что возрождается наша культура. Каждый народ может сказать, что стрельба из лука – это их изобретение. Все народы в древние времена охотились и держали лук со стрелами в своем жилище. Это – культурный код для каждого этноса. Наш пророк говорил, то что нужно обучать детей ездить на лошади, учить плавать, научить детей стрельбе из лука», – отметил Самигуллин.

Также он упомянул и про этнофитнес.

«Заграницей даже есть такое направление – этнофитнес. Мы видим, что возрождаются образы татарских батыров. Вспомним, как в той же Японии до сих пор не снимают традиционного кимоно», – подчеркнул муфтий.

Отдельно на соревновательной площадке показали мультфильм «Туган Батыр», названный в честь турнира. Мультфильм – творение на основе народного фольклора писателя-драматурга Зульфата Хакима об умном, добром и смелом мальчике Батыре.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

По мнению основателя проекта «Туган Батыр» Радика Абдрахманова, при помощи этого мультика дети научатся чтить предков и традиции, любить родину, семью.

«Наши дети будут узнавать традиции из этого мультика. Это – связующее звено между прошлым, настоящим и будущим. У детей же давно пропал пример, на кого они бы хотели быть похожи. Наши сказки и фольклор начали увядать, поэтому мы взялись за эту работу и создали нашу новую сказку», – заявил он.

Все участники соревнований оделись в традиционные костюмы тюркских народов. Среди них были представлены татарские, башкирские, казахские, уйгурские, ногайские, кавказские наряды.

65-летняя лучница в национальном татарском наряде из Елабуги Аския Бадретдинова рассказала журналистам, что занимается стрельбой из лука уже 2 года.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

«Я однажды ходила на такие соревнования, мне понравилось, меня пригласили и я стала тренироваться. Я – пожилой человек, подумала, что это будет хорошо для здоровья. Меня это очень зацепило, ходила в клуб "Максат", летом тренируемся прямо в поле. Участвовала я на турнире и в прошлом году», – говорила женщина.

Один из участников турнира, Джамал Махтыбеков из Дагестана, также рассказал о культурном достоянии традиционной стрельбы.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

«Стрельба из лука помогает нам сохранить культуру. Нам важно привить это детям, передать им то, что передавали нам предки. Детям стоит научиться этому ремеслу, пострелять под дождем или в жару, во время езды на лошади, чтобы были полные ощущения от этого. В Дагестане, например, 11 сентября будут международные соревнования по стрельбе из лука, очень бы хотелось, чтобы "Туган Батыр" вышел на такой же уровень», – сказал он.