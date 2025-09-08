IV сезон Международного фестиваля имени Альфии Авзаловой продолжает прием заявок

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Продолжается прием заявок и отбор участников на IV Международный фестиваль-конкурс имени Альфии Авзаловой. Конкурс проводится Фондом сохранения и развития творчества Альфии Авзаловой. Подробнее о конкурсе рассказали его организаторы на пресс-конференции в «Татар-информе».

Прием заявок продлится до 15 сентября включительно. Второй очный этап состоится 28 сентября в КЦ «Сайдаш». Участниками фестиваля-конкурса могут стать на безвозмездной основе профессиональные, любительские коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 13 до 35 лет. Гала-концерт должен пройти 24 октября в Универсальном зале нового театра Камала.

Председателем жюри вокального конкурса станет народный артист РТ Салават Фатхетдинов, а его «сопредседателями» будут заслуженный деятель искусств РТ Миляуша Таминдарова, президент Фонда сохранения и развития творчества Авзаловой – ее дочь Зульфия Авзалова, а также певец и шоумен Ильгиз Шайхразиев и певица Татьяна Ефремова.

«По градусу одаренности участники должны соответствовать этому высокому имени (Альфии Авзаловой – прим. Т-и). Аллага шөкер («Слава богу» – прим. Т-и), мы таким людей находим, КПД фестиваля очень высокое, потому что все эти артисты (финалисты прошлых сезонов – прим. Т-и) сегодня активно поют, представляют гордость татарского певческого искусства», – рассказала о критериях отбора Миляуша Тамендарова.

Танцевальный конкурс будут оценивать художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца РТ, заслуженный артист РФ Айрат Хаметов, народная артистка РТ Лейсан Хаметова и хореограф Марина Коган. В номинации «Художественное слово» участников будут судить Гузель Мустафина, Гузель Сибгатуллина и Зульфия Авзалова.

Основная миссия фестиваля – содействие развитию национальной культуры благодаря сохранению и развитию творческого наследия певицы Альфии Авзаловой, интеграция народных и современных тенденций в искусстве. Значимость наследия Авзаловой, исполнявшей песни на 17 языках, отражена в девизе фестиваля: «Музыка – язык народов мира».

Условия участия в Фестивале-конкурсе, положение, форма заявки опубликованы на сайте фонда «Сохранение и развитие творчества певицы Альфии Авзаловой»: avzalovafoundation.org.

Фестиваль-конкурс проводится один раз в два года. Впервые он прошел в 2018 году, и с тех пор в фестивале уже приняли участие 3100 творческих коллективов и вокалистов из разных уголков России.

Международный фестиваль имени Авзаловой получил поддержку Раиса РТ Рустама Минниханова, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, Кабинета Министров и Министерства культуры РТ, мэрии города Казани, Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ, Всемирного конгресса татар, Государственного ансамбля песни и танца РТ.