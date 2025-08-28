IV Глобальный молодежный саммит-2025 стартовал в Казани

Фото: пресс-служба IV Казанского глобального молодежного саммита

IV Казанский глобальный молодежный саммит стартовал сегодня. Его главная тема – влияние ИИ и технологий на современное образование. Церемония открытия состоялась в новом театре им. Камала.

С приветственными словами к участникам саммита обратились вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов, президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан.

«Для нас большая честь вновь принимать это представительное международное событие в Республике Татарстан. Такой формат всегда служит инструментом для формирования глобальной повестки в сфере молодежной политики, безусловного сохранения традиционных ценностей по глобализации и создания условий для раскрытия потенциала каждого человека, живущего в нашей стране», – отметила Фазлеева.

Она добавила, что в России большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения.

«Это будущее наших с вами стран. Я думаю, что сегодня мы являемся участниками очень важного и значимого события для каждой из наших стран. Мы активно развиваемся, активно движемся вперед», – сказала она.

Саммит продлится 3 дня. На его открытие приехали более 200 делегатов из 45 стран, включая министров, дипломатов, ученых, медиаэкспертов, предпринимателей и лидеров молодежных движений. Среди участников – представители Бразилии, Бангладеша, Катара, Колумбии, Мексики, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Нигерии, Филиппин, Южной Африки и стран СНГ.

Саммит проводится с 2022 года. Идея события – объединить вместе молодежь и тех людей, которые отвечают за молодежную политику, тех, кто ее формирует, рассказал руководитель «Движения первых РТ» Сулейманов.

«Сегодня, слава Богу, огромное количество возможностей создается, и важно подсказать, научить, реализовать бесконечный потенциал, который есть в молодых людях. Перед нами стоят глобальные вызовы, но наши решения в плане сотрудничества – конкретные, земные. Поэтому этот саммит предназначен встретить вместе разных участников, субъектов молодежной политики, обмениваться интересными практиками, которые есть на земле», – заключил помощник Раиса РТ.

В 2022 году темой саммита стала сама молодежь, в 2023 – тема семьи и традиционных ценностей, в 2024 – наука в цифровой эре. По мнению президента Молодежного форума ОИС Тахи Айхана, Казань – столица Всемирной молодежи, потому что город наполнен инновациями и энергией.

«Мы проводим этот саммит летом, а молодежь – это лето человечества. Естественно, это и отражается в нашей сегодняшней теме – образования и развития личности в эру глобальных изменений», – высказался он.

Айхан также признался, что на сегодняшний саммит подали 7000 заявок, но отобрали из них только 500 участников.

В первый день саммита на площадке театра Камала делегаты провели различные сессии, форумы и круглые на столы на тему развития непрерывного образования, учебы для детей с ОВЗ и внедрения инклюзивности в школах, влиянию ИИ на образование, проблем кибербуллинга, цифрового давления и культурного кода в современную эпоху.

Отметим, Казанский глобальный молодежный саммит завершится 30 августа. Саммит проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства по делам молодежи РТ, Казанского федерального университета, Правительства Республики Татарстан, Международной организации «Молодежный форум Организации исламского сотрудничества», соорганизаторами выступили Общероссийское общественно-государственное движение «Движение Первых», АНО «Академия молодежной дипломатии», ГБУ «Молодежный центр Республики Татарстан».