Итоговый форум добровольчества Татарстана собрал 150 волонтеров из 45 районов республики

В Казани завершился итоговый форум добровольчества Татарстана. В нем приняли участие около 150 волонтеров из 45 районов республики. Они посетили образовательные сессии и обучающие тренинги, подвели предварительные итоги года и дискуссию о дальнейших планах развития добровольчества на территории региона, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Самое главное во всем, что вы делаете как волонтеры и как организаторы волонтерской деятельности, — люди. Создавайте то сообщество, в котором вам будет комфортно, которое будет развивать и вас, и окружающих, и страну», — обратилась к участникам форума заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

При организации мероприятия был использован подход, построенный на принципах неформального образования и обучения через опыт и работу с обратной связью и анализом текущей деятельности. Это должно было обеспечить максимальную практикоориентированность и результативность, а также требовало вовлечения всех сторон: участников, спикеров, тренеров, экспертов.

«В очередной раз год выдался насыщенным на непростые события. Поэтому в рамках форума мы говорим „спасибо“ тем, кто не забывал о сострадании, сохранял в себе чистоту побуждений и стремился помочь нуждающимся. Программа показывает участникам, насколько многогранной и полезной является добровольческая деятельность, а также дает новые стимулы для продолжения важного волонтерского пути», — сказал исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин.