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Итоговая декларация стран-участниц форума АТЭС в этом году не содержит упоминания Украины
В итоговой декларации делегаций стран на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2023 года Украина не упоминается — в отличие от заявления прошлого года. Об этом передает РИА Новости.
Саммит завершился 17 ноября — он проходил в Сан-Франциско. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук. Он отметил, что итоговая декларация встречи учитывает позицию Москвы и не содержит токсичных политических сюжетов.
В одной из делегаций добавили, что Соединенные Штаты отказались от политических заявлений в декларации из-за «серьезнейшего давления мусульманских членов АТЭС». При этом Белый дом выпустил отдельное заявление в качестве председателя саммита, в котором говорится, что украинский конфликт усугубляет слабости мировой экономики и сдерживает ее рост, а также обостряет продовольственный кризис.
Напомним, в прошлом году лидеры согласовали документ, в котором упоминалась Украина, но признавали, что единого мнения по данному вопросу нет.
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