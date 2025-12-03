Итогом Российского венчурного форума 2025 года стали сделки на 900 млн рублей

По итогам Российского венчурного форума 2025 года стартапы и инвесторы заключили предварительные сделки на общую сумму 900 млн рублей. Об этом сказал директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана (ИВФ РТ) Дамир Галиев после второго заседания оргкомитета в Кабмине РТ.

«Главным подтверждением того, что событие прошло успешно, являются сделки, заключенные на площадках форума. По итогам форума 2025 года были предварительно заключены сделки на 900 млн рублей. Ожидается, что в 2026 году, особенно в рамках юбилейного года, эта сумма будет еще выше», – сообщил Галиев.

XX Российский венчурный форум пройдет с 8 по 10 апреля 2026 года. Нулевой день традиционно состоится в Иннополисе, а остальные – в Казани. Ожидается, что число участников вырастет с 5 до 6 тыс.