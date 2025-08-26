Итоги учета лесных орхидей и ужовника передадут в Госкомитет РТ по биоресурсам

Популяции краснокнижных растений – ужовника обыкновенного и лесной орхидеи – увеличились за год в Казани. Такие данные получены в ходе учета редких растений, проведенного в 2025 году добровольцами.

Об этом «Татар-информу» сообщил член Совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, экоактивист Тимур Ескараев.

«Ужовник – ценный реликтовый папоротник, его насчитали более 3 тыс. экземпляров. Популяция пальчатокоренника мясо-красного (лесной орхидеи) тоже достаточно стабильная, несколько десятков экземпляров были обнаружены дополнительно в поселке Мирном», – отметил он.

Учет проводился на побережье и островах Казанки, в Русско-Немецкой Швейцарии, а также в роще на Гаврилова. Биологи и добровольцы посчитали количество норичника теневого, дремлика, тайника яйцевидного, любки двулистной и ириса сибирского. Учет пальчатокоренника мясо-красного и сальвинии плавающей продолжится до конца лета. Полученные данные осенью будут переданы в Госкомитет РТ по биоресурсам.