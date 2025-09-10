Итоги турнира по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» подвели в Чувашии

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

В Чувашском государственном театре оперы и балета состоялась церемония награждения победителей III Межрегионального детского турнира по адаптивному хоккею «Хоккей для всех». Кубки спортсменам вручили помощник полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин и глава Чувашии Олег Николаев. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

В первом дивизионе среди следж-хоккейных команд победу одержала нижегородская команда «Торпедо Следж», во втором дивизионе лучшими стали «Крылья Мечты» из Пензы. Среди коллективов незрячих спортсменов первое место заняла чебоксарская команда «Юман».

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участникам турнира передал поздравления его помощник Владимир Колчин. Он отметил, что ребята подарили зрителям азартные и яркие матчи, подчеркнув, что все участники турнира достойны называться победителями.

Колчин также выразил благодарность руководству Чувашской Республики и лично главе региона Олегу Николаеву за создание условий для проведения соревнований на высоком уровне.

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Турнир проходил в Чебоксарах с 5 по 9 сентября на базе регионального хоккейного центра. В нем приняли участие 13 команд из 10 регионов Приволжского федерального округа. Соревнования проходили в двух дивизионах: для незрячих и слабовидящих хоккеистов, а также в формате следж-хоккея для детей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Помимо спортивной части, для юных спортсменов была подготовлена культурно-познавательная программа с развлекательными и образовательными мероприятиями.

Почетным гостем церемонии стал советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что каждый спортсмен, вышедший на лед, уже является героем, поскольку сумел преодолеть трудности и доказать силу характера. Коваленко пожелал участникам уверенно двигаться к своим целям, добиваться новых побед и никогда не сдаваться.

По итогам турнира победителям и призерам вручили дипломы, медали, кубки, памятные и ценные подарки. Были также определены лучшие игроки соревнований в отдельных номинациях – лучший вратарь, нападающий, защитник и самый ценный игрок. Отдельные награды получили тренеры команд.