Итоги реализации нацпроекта «Культура» подвели в Татарстане

В Министерстве экономического развития Татарстана состоялось совещание с региональными органами исполнительной власти, ответственными за реализацию национальных проектов. На нем были подведены итоги воплощения в жизнь национального проекта «Культура» в текущем году, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В частности, построены три сельских дома культуры в Апастовском, Высокогорском и Алькеевском районах и созданы четыре модельные муниципальные библиотеки в Елабужском, Дрожжановском и Кукморском районах.

К данному моменту все четыре модельные библиотеки открыты после модернизации, их пространства адаптированы под разнообразные форматы работы: от индивидуальных занятий до групповых мероприятий и культурных событий.

Кроме того, завершен капитальный ремонт Сармановской детской школы искусств имени И. Г. Шакирова в Сармановском районе РТ.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» в 2024 году предусмотрен капитальный ремонт четырех театров — в Казани, Зеленодольске, Альметьевске и Атнинском районе, трех муниципальных музеев — в Бавлинском, Кукморском и Зеленодольском районах, девяти сельских домов культуры в Апастовском, Сабинском, Альметьевском, Бавлинском, Мамадышском, Актанышском и Высокогорском районах РТ.

Помимо этого, по нацпроекту «Культура» приобретен один передвижной многофункциональный центр (автоклуб) для обслуживания жителей села, технически оснащены три региональных и муниципальных музея в Елабужском, Арском и Тетюшском районах, а также Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова. Четырнадцать детских школ искусств получили музыкальные инструменты.

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» планируется пополнить книжными памятниками фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 1500 единиц.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают более десяти направлений стратегического развития страны, среди которых — «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».

В послании Федеральному Собранию 29 февраля этого года глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных». С 2025 года будут запущены и другие новые нацпроекты.