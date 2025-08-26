Итоги программы «Наш двор» подвели на фестивале добрососедства в Калейкино

Фестиваль добрососедства «Наш двор» состоялся сегодня в поселке Калейкино Альметьевского района. Праздничная программа прошла на площади возле местного дворца культуры, собрав горожан, гостей и активистов. Жители делились впечатлениями от изменений, которые принесла республиканская программа «Наш двор», и рассказывали, как она повлияла на качество городской жизни за последние пять лет.

На главной сцене праздника выступили лидер партийного актива Альметьевского района Гюзель Хабутдинова, представитель республиканского актива, депутат Госдумы РФ Азат Ягафаров, сопредседатель Штаба общественной поддержки, депутат Госсовета РТ Марат Ахметов, а также член Штаба общественной поддержки, директор благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова.

«Праздник "Наш двор" – это итог совместной работы, наглядное воплощение того, как преобразились дворы и улицы. Это стан нашего общества, где в мире и согласии живут представители разных национальностей и вероисповеданий», – отметила Хабутдинова.

Она также подчеркнула, что Альметьевский район является промышленным центром Татарстана и обеспечивает треть производства республики. Благодаря республиканским и федеральным программам, по ее словам, удается улучшать качество жизни людей – район вносит весомый вклад в общий успех.

Одной из главных задач для района лидер партийного актива назвала поддержку военнослужащих специальной военной операции и их семей. К этой работе присоединяются предприятия, организации, волонтеры и жители района. Недавно в зону СВО отправили уже 51-й гуманитарный конвой, а всего на передовую доставили уже свыше 570 тонн помощи.

Гюзель Хабутдинова также рассказала об итогах программы «Наш двор», инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. За пять лет в республике благоустроили более 5 тыс. дворов, в том числе 300 – в Альметьевске. В 2025 году планируется привести в порядок еще 51 придомовую территорию.

«Я думаю, что [итоги программы «Наш двор»] – это огромное достижение. Это то, что люди видят каждый день, входя и выходя из своего дома. Причем, надо сказать о том, что в этих проектах принимали участие сами жители. Они говорили, что надо делать, как расположить сооружения и так далее», – отметил Азат Ягафаров.

По его словам, благодаря совместным усилиям властей, бизнеса и жителей в целом в республике наблюдаются положительные изменения, и инфраструктура постепенно развивается. В разных районах и городах создаются новые объекты и условия, которые делают жизнь людей более комфортной.

Праздничный день завершился церемонией награждения Благодарственными письмами Рустама Минниханова жителей многоквартирных домов, активно участвовавших в реализации программы «Наш двор».

Сразу после фестиваля добрососедства его участников и гостей ждало выступление ансамбля фольклорной музыки Айдара Файзрахманова. Концертная программа прошла в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Рядом с площадками работали палатки «Единой России», где раздавали материалы в поддержку кандидата от партии на должность Раиса РТ Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Фотографии предоставлены пресс-службой Альметьевского района