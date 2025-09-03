Итоги программы «Наш двор» подвели на бульваре Серова в Казани

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодня на казанском бульваре Серова прошел фестиваль добрососедства «Наш двор». Мероприятие собрало казанцев, чтобы отметить успехи масштабной программы благоустройства и наградить самых активных ее участников.

Первым о реализации программы рассказал член местного политического совета Казанского местного отделения партии «Единая России» Владимир Жаворонков.

«Район именно за последние 5 лет получил необыкновенный стимул для движения вперед. Те изменения инфраструктуры, которые были проведены, район не испытывал никогда. Появились такие фантастические объекты, как молодежные центры, подростковые клубы обновляются, строится огромный физкультурный центр. Построена самая большая поликлиника в городе Казани, уникальное здание, где в одном месте есть и детская, и взрослая поликлиника, женская консультация, и станция скорой помощи», – уточнил «Татар-информу» Жаворонков.

Он также добавил, что сегодня бульвар Серова является уникальным местом для прогулок, где созданы все условия для развития инклюзии.

Представитель республиканского актива, депутат Госсовета РТ Лилия Маврина в своем выступлении рассказала о ходе обсуждения программы «Наш двор» с жителями и подчеркнула успехи всего Татарстана.

«Друзья, мы все с вами счастливые люди, потому что мы с вами живем и трудимся в славной республике. Татарстан – это регион, который уверенно идет вперед. Республика занимает 5 место по промышленному производству среди регионов России и 3 место по сельскому хозяйству. И по всем показателям мы прочно входим в десятку лучших регионов России», – обратилась к гостям праздника Маврина.

Она также анонсировала новые инициативы. «По инициативе Рустама Нургалиевича программы будут продолжаться. Плюс еще две очень нужные для города, для республики программы будут даны, им будет дан старт. Это программа капитального ремонта дорог и программа модернизации коммунальных сетей», – рассказала она.

Член Штаба общественной поддержки, депутат Госсовета РТ, председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией РТ имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов обратился к гостям праздника с рассказом об основных достижениях республики и призвал активно участвовать в предстоящих выборах.

«Забота о людях – это то, что наш Раис делает изо дня в день, потому что превыше его собственной жизни – жизнь татарстанцев. Поэтому мы вместе, конечно, помогаем ему в этом своим трудом, своей учебой, своими делами», – сказал Владимир Вавилов.

Главным моментом фестиваля стала торжественная церемония награждения. Благодарственные письма от имени Рустама Минниханова за активное участие и вклад в реализацию программы «Наш двор», энтузиазм и неравнодушие получили 15 активных жителей многоквартирных домов.

На площадке для детей и взрослых работали многочисленные мастер-классы: «Аквагрим», изготовление закладок для книг, художественная роспись деревянных фигурок животных, создание рисунков на спилах дерева и лепка из воздушного пластилина.

Гости могли принять участие в активных играх, таких как «Крестики-нолики», посетить зону буккроссинга и мастер-класс от «Добрая Казань».

Завершился вечер яркой концертной программой в рамках проекта «Лето в Татарстане». Перед жителями выступили артисты Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева и исполнитель Ильгиз Мухутдинов, исполнив для зрителей самые любимые песни.

Рядом с площадкой фестиваля добрососедства работали пикетные палатки «Единой России»: агитаторы раздавали агитационные материалы в поддержку кандидата от «Единой России» на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Татарстан проводит Фестиваль добрососедства первым среди регионов. С инициативой о создании программы «Наш двор» по благоустройству и обновлению дворов в 2019 году выступила «Единая Россия». Программа была запущена в 2020 году по поручению Президента РТ Рустама Минниханова (с 2023 года – Раиса РТ). Он поддержал идею и поручил партии обсудить с жителями стандарты обустройства придомовых территорий.