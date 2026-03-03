Итоги программы «Карта развития Югры» подвели в Сургутском районе

Муниципальный форум «Есть результат» прошел в Сургутском районе. В Белом Яре организовали площадку, где подвели итоги реализации программы «Карта развития Югры» за последние пять лет. В работе форума участвовал глава района Андрей Трубецкой, сообщает «ugra-news.ru».

В своих соцсетях он сообщил, что в первую очередь в муниципалитете занимались улучшением жилищных условий жителей, а также модернизацией коммунальной инфраструктуры.

С 2021 года в рамках программы было запланировано 41 объект. На сегодняшний день введен в эксплуатацию 21 из них, остальные находятся на разных стадиях реализации.

В поселке Солнечный построили блочно-модульную котельную. В нескольких поселениях появились новые образовательные учреждения, а в большинстве населенных пунктов открылись молодежные центры.

Форум работал на пяти тематических площадках. Участники обсуждали предложения в социальной сфере, экономике, промышленности, государственном и муниципальном управлении, а также меры поддержки участников СВО. От социального блока поступило 11 инициатив.

Заместитель директора департамента образования администрации района Елена Суровцова рассказала, что обсуждалось развитие инфраструктуры крупных поселений – Белого Яра, Барсово, Федоровского и Лянтора. По ее словам, в одних населенных пунктах требуется реконструкция поликлиники, в других – строительство спортивного корпуса.

Блок пространственно-экономического развития представил пять инициатив. Основными стали проекты комплексного развития территорий. Планируется строительство около 19 многоквартирных домов, что должно помочь решить одну из ключевых проблем района – переселение жителей из аварийного и ветхого жилья.

Директор департамента экономического развития администрации района Вениамин Матаев сообщил, что в новую программу предлагается включить строительство канализационно-очистных сооружений в Федоровском, развитие системы водоотведения в Русскинской, а также создание межмуниципального туристического автомобильного маршрута «По следам первопроходцев».

Все предложения, прозвучавшие на круглых столах, рассмотрят для включения в обновленную версию программы – «Карта развития Югры 2.0». К ее обсуждению участники приступили в рамках пленарного заседания форума.