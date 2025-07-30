Итоги первого полугодия 2025 года подвел Общественный совет Министерства образования РТ

В Министерстве образования и науки Республики Татарстана прошло заседание Общественного совета по итогам реализации публично сформированных целей и задач за 1 полугодие 2025 года.

Заседание прошло в рабочей обстановке. Первым вопросом стало расширение состава Общественного совета до 18 человек. Членами совета стали: директор Совета по исламскому образованию РФ и заместитель муфтия РТ по образованию Рафик Мухаметшин, председатель отдела религиозного образования и катехизации Казанской епархии Александр Данилов и советник председателя Молодежного правительства по вопросам образования и науки РТ Дамир Минниханов.

Общественный совет при Министерстве образования и науки РТ утвердил семь приоритетных направлений в прошлом году.

Так, задача по закреплению не менее 75% выпускников организаций среднего профессионального образования педагогических направлений подготовки по итогам первого года работы в школах и детских садах почти выполнена. Директор Казанского педагогического колледжа Анфиса Залялова отчиталась о 74% трудоустройства по целевому направлению подготовки среди выпускников. Добиться нужного показателя помогает не только материальная поддержка. Залялова отметила, что сегодня усилена профориентационная работа в учреждениях педподготовки.

Вторая задача – подготовка и закрепление не менее 75% выпускников целевой подготовки вузов в школах по специальностям «Русский язык», «Начальные классы», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История».

С 2016 года, когда стартовала программа стипендиальной поддержки будущих педагогов, уже вышло 4 потока выпускников. Из них трудоустраивается в образовательные учреждения республики 88% выпускников. Такие цифры привела начальник отдела развития дополнительного профессионального образования Министерства образования и науки РТ Роза Шаяхметова. Участники данной программы получают ежемесячную стипендиальную поддержку в размере 15 тысяч рублей, и после выпуска «отрабатывают» в сфере образования 5 лет. У первого выпуска (2021 года) эти 5 лет истекут в следующем году.

По прежнему остается вопрос о зарплате – какая должна быть ставка у педагогов? В этом ключе Шаяхметова напомнила, что в трех регионах России в 2025 году планируется пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов. Республика Татарстан не входит в число таких регионов, но до 2027 года программа может заработать в штатном режиме.

«Республика эти вопросы решает материальной поддержкой через гранты», – рассказала Шаяхметова.

В частности, речь идет о проекте «Физматпрорыв», в рамках которого 350 преподавателей физики, математики и информатики республики получили единовременную выплату в размере 300, 240 или 90 тысяч рублей, в зависимости от опыта и формы работы.

По пункту «Увеличение доли выпускников психолого-педагогических классов, поступивших на педагогические специальности, с 30% до 35%» точных цифр нет.

«Сейчас ведется приемная кампания, но мы ориентировочно понимаем, что 35% мы выполним», – считает Шаяхметова.

На сегодняшний день в образовательных организациях Татарстана работает 543 психолога, 54 места – ваканты. При этом в школах Татарстана работает 35,6 тысяч педагогов и учится 504,7 тысяч школьников. В 958 школах ставок для работников психолого-педагогического сопровождения для обучающихся и педагогических работников нет. На 2025 год была поставлена задача обеспечить доступность психолога-педагогического сопровождения для учителей и учащихся школ.

«С 1 сентября появится 306 дополнительных ставок для педагогов-психологов, в связи с чем мы сможем увеличить охват с 36% до, как минимум, 80%. Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы закрыть 100% потребности в школах», – рассказала начальник управления воспитания, дополнительного образования детей и развития психологического сопровождения обучающихся министерства Айгуль Кашапова.

По задаче об обеспечении охвата не менее 90% детей из группы риска программами дополнительного образования и занятости Кашапова отчиталась о 75%.

«В этом году начата большая работа по оснащению кабинетов Основ безопасности защиты Родины, параллельно идет оснащение кабинетов труда», – рассказал в своем докладе заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин. По задаче в этом году показатель оснащения этих кабинетов необходимо поднять с 32% до 40%.

Анализ показал, что в 878 школах эти кабинеты не оснащены необходимым оборудованием. В этом году 280 млн рублей уйдут на оборудование 200 школ. В следующие 2 года будет выделено более 2 миллиардов рублей на оставшиеся 678 школ.

«Свыше 40% однозначно уйдем», – резюмировал Хайруллин.

С 2026 года начнется комплексное оснащение кабинетов музыки, изобразительного искусства и физики.

План по задаче «Разработка не менее 50 образовательных программ, востребованных в Республике Татарстан в целях обучения граждан различных категорий» также был перевыполнен. Центр развития профессиональных компетенций разработал 26 программ дополнительного профессионального образования, 54 программы профессионального обучения и 7 общеразвивающих программ. По итогам первого полугодия 2025 года по этим программам обучено 303 человека.

На прошедшем заседании результаты по всем поставленным задачам были единогласно удовлетворены. Но дело в другом, считает ответственный секретарь регионального отделения Национальной родительской ассоциации РТ Анатолий Венедиктов.

«Дело в том, что все задачи ставились исходя из того, что Министерство образования может себе позволить, члена Общественной палаты, ведя работу в своём русле», – рассказал он корреспонденту «Татар-информа».

По мнению члена Общественного совета, не совсем отдается отчет тому, что на базе образования растут будущие поколения.

«Пока эти акценты не будут сдвинуты, к сожалению, выполнение поставленных задач будет решать только текущие вопросов», – заключил Венедиктов.

Эксперты из сферы образования формируют цели для республиканского Министерства образования с учетом реальных проблем отрасли, объяснила корреспонденту председатель Общественного совета при ведомстве Асия Тимирясова.

«Вы же видите, насколько актуальны эти вопросы. Жители республики видят, что необходимо делать для того, чтобы улучшить качество системы образования. Зачастую, министерство может каких-то вещей не знать изнутри. Здесь взгляд родительского сообщества, жителей республики очень ценен», – рассказала она.