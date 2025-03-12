Итоги первого Дня инвестора GloraX

Фото: пресс-служба АО «ГЛОРАКС»

Компания GloraX, один из лидеров российского рынка девелопмента по темпам региональной экспансии, специализирующаяся на мастер-девелопменте и комплексном развитии территорий, провела в Москве первый в истории компании День инвестора.

На мероприятии президент GloraX Дмитрий Кашинский и другие руководители рассказали о стратегии компании, подходах к созданию продукта, а также поделились предварительными результатами 2024 года и планами на 2025 год.

Стратегия компании

В основе стратегии GloraX два основных направления развития бизнеса: мастер-девелопмент и девелопмент.

Мастер-девелопмент. GloraX приобретает земельные участки без градостроительной документации и разрабатывает ее самостоятельно. Цикл вывода на рынок (time-to-market) проектов без исходно-разрешительной документации опережает отрасль и составляет 15 месяцев, что в совокупности с использованием инструментов КРТ позволяет увеличивать возврат на капитал и рентабельность проектов.

Процесс принятия решения о приобретении проектов базируется на анализе с применением собственной параметрической модели из 80 критериев и базы данных о перспективных участках в 21 регионе, которая составляет более 10 тыс. участков. Ежегодно компания анализирует более 2,5 тыс. площадок, из которых ежегодно приобретается до 15 лучших проектов, соответствующих инвестиционным критериям: IRR свыше 30% и рентабельность по чистой прибыли более 10%.

Так, во втором полугодии 2024 года GloraX реализовал проект мастер-девелопмента с трехкратным денежным возвратом на капитал.

Ключевые цели развития:

● Стать первым федеральным мастер-девелопером.

● Реализовать не менее трех проектов мастер-девелопмента в 2025 году.

● Довести долю мастер-девелопмента в выручке до 15% в ближайшие несколько лет.

Девелопмент. GloraX фокусируется на доступном жилье массового сегмента, предлагая адаптированный под нужды клиентов продукт и снижая бюджет на покупку и проживание. В рамках продуктовой стратегии компания предлагает клиентам инновационные решения: GloraX Life, GloraX Lab, GloraX Finance и GloraX Home, которые служат главной цели – предоставить клиентам максимально качественный продукт при меньших, чем у конкурентов, расходах, связанных с покупкой и владением жильем.

Объем строительства по итогам 2024 года составил более 300 тыс. кв. м, в 2025 году планируется к запуску еще до 1 млн кв. м.

Ключевые цели развития:

● 13-15 регионов присутствия в 2025 году.

● 1 млн кв. м недвижимости в стадии строительства.

● Двукратный рост продаж в квадратных метрах.

● Рентабельность по EBITDA выше среднеотраслевой.

● Доля рынка 10% в каждом регионе присутствия в ближайшие несколько лет.

Операционные результаты 2024 года и планы развития

По итогам работы в 2024 году GloraX расширил свое присутствие до 10 регионов за счет приобретения 12 новых проектов, включая четыре проекта КРТ. Объем строительства по итогам 2024 года составил более 300 тыс. кв. м.

По оценке на 30.06.2024 г., продаваемая площадь портфеля выросла в 2,7 раза и достигла 5,1 млн кв. м, а его стоимость увеличилась на 61% до 70,8 млрд рублей.

В 2024 году витрина GloraX составляла в среднем 200 тыс. кв. м. Компания реализовала свыше 120 тыс. кв. м (+68% г/г) на сумму 31,2 млрд рублей (+61% г/г).

В 2025 году планируется выход в еще 3-5 новых регионов и запуск строительства проектов в четырех новых городах общей площадью до 1 млн кв. м. Витрина доступной для реализации недвижимости вырастет более чем в три раза. В 2025 году компания планирует удвоить объемы реализации в квадратных метрах и увеличить продажи в денежном выражении не менее чем на 50%.

Финансовые результаты 2024 года и ожидания на 2025 год

По предварительным данным, выручка GloraX за 2024 год превысила 30 млрд рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2023 года. В 2025 году компания планирует увеличить выручку на 50% – до 45 млрд рублей.

Показатель EBITDA за 2024 год достигнет 9 млрд рублей при рентабельности 30%. В 2025 году ожидается рост этого показателя до не менее чем 13,5 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA ожидается на уровне ниже 3х как в 2024, так и в 2025 году.

Компания остается лидером по темпам роста и рентабельности в отрасли, демонстрируя устойчивость даже в условиях значительной инфляции и высоких процентных ставок.

Фото: пресс-служба АО «ГЛОРАКС»

Президент GloraX Дмитрий Кашинский прокомментировал позиции компании в отрасли и планы развития в текущих экономических условиях:

«Мы демонстрируем рекордные для отрасли темпы роста и маржинальности бизнеса, а также высокий уровень возврата на вложенный капитал. GloraX обладает наибольшей гибкостью и лучше других подготовлен к циклу долгосрочного снижения процентных ставок. Благодаря высокой операционной эффективности и сочетанию девелопмента с мастер-девелопментом, выбранная нами бизнес-модель обеспечивает компании финансовую устойчивость. Кроме того, снижение процентных ставок позволит GloraX высвободить значительный объем дополнительной ликвидности, который мы сможем направить на дальнейшее укрепление лидерства в федеральном масштабе».

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