Голосование в Татарстане, день первый: «Выбор на ближайшие пять лет важен стратегически»

Первый день думских выборов завершается в Татарстане. Как голосовали первые лица республики и какая обстановка складывается на избирательных участках, — в обзоре ИА «Татар-информ».

Сегодня стартовали трехдневные осенние выборы в Госдуму РФ

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Убежден, татарстанцы проявят гражданскую активность»

В первый день осенних выборов проголосовали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Президент Татарстана вместе с супругой пришли на избирательный участок № 42 города Казани, открытом в здании КНИТУ-КАИ. Руководитель республики расписался в ведомости одноразовой ручкой, получил бюллетени, прошел в кабинку для голосования.

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ на избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района.

Рустам Минниханов отдал свой голос на избирательном участке № 42 города Казани в здании КНИТУ-КАИ Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в выборах дома, поскольку эти дни он находится на самоизоляции.

«Сегодня проголосовал на дому, поскольку нахожусь на самоизоляциии. Убежден, татарстанцы, как и жители всей России, проявят гражданскую активность, придут на участки для голосования и выразят свое мнение относительно будущего нашей страны и республики. Берегите себя и своих близких!» — обратился Мухаметшин к жителям республики.

«Выбор, который население сделает на ближайшие пять лет, очень важен стратегически»

Свои голоса за депутатов Госдумы РФ сегодня отдали и другие известные в республике люди. Например, мэр Казани Ильсур Метшин вместе с супругой проголосовал на участке № 271 в Казанском государственном аграрном университете. Глава города поздравил казанцев с началом голосования и призвал их принять участие в выборах.

«Очень важно сохранить выбранный курс, выразить свою гражданскую позицию. Отдельно я поздравляю тех, кто впервые придет на избирательные участки», — отметил Метшин.

Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов проголосовал на выборах сразу после открытия избирательных участков. Парламентарий проголосовал по месту прописки в деревне Альдермыш Высокогорского района республики РТ.

После голосования Фаррахов отметил, что «антикоронавирусные» меры безопасности неукоснительно соблюдаются. При входе ему измеряли температуру, выдали ручку, одноразовые маску и перчатки. Сама процедура регистрации прошла быстро. Депутат также отметил, что сам участок к выборам подготовлен на «отлично».

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов отметил, что «антикоронавирусные» меры безопасности неукоснительно соблюдаются Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Набережных Челнах одним из первых участок посетил руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» и депутат Государственного Совета Татарстана Владимир Чагин. «Госдума — это главный законообразующий орган, и быть равнодушным и не голосовать — значит быть равнодушным к своему будущему. У меня позиция однозначная — всегда это нужно делать, и поэтому в первый день я нахожусь здесь. Считаю, что так должен поступить каждый житель нашей страны, кто заинтересован в нашем будущем», — отметил он после голосования.

В первый день выборов на избирательный участок № 2121 в школе № 46 пришел и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин со своей супругой Альфией Когогиной.

По словам супругов, они пришли на выборы в первый день голосования потому, что не привыкли откладывать на потом важные дела. Сергей Когогин подчеркнул, что пришел сегодня выполнить свой гражданский долг.

«Считаю, что тот выбор, который наше население сделает на ближайшие пять лет, очень важен стратегически. Жизнь сейчас имеет огромный темп, все быстро меняется. Нужно профессионально работать в разных сферах, в том числе и в парламенте», — отметил он.

«Госдума — это главный законообразующий орган, и быть равнодушным и не голосовать — значит быть равнодушным к своему будущему», – высказался руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По мнению директора автогиганта, необходимо поддерживать все направления развития страны. Кроме того, выбор, сделанный жителями, позволит и дальше развивать город. «И в дальнейшем сделать все возможное, чтобы наша жизнь стала комфортнее», — сказал Сергей Когогин.

Альфия Когогина особое внимание обратила на то, что на избирательном участке соблюдены все меры безопасности, везде царит порядок, четкая организация процесса. На входе супруги прошли термометрию, воспользовались антисептиком, им выдали одноразовые маски, ручки.

«Соблюдена и социальная дистанция. Очень важно сохранить здоровье людей. Никаких очередей нет, все четко», — отметила Альфия Когогина.

Молодожены из Аксубаевского района приехали на избирательный участок прямо из ЗАГСа

В районах Татарстана председатели избирательных участков отмечают высокую явку жителей. Молодожены из Аксубаевского района Зульфат и Ильсина Зиангировы не смогли пропустить выборы даже в день своей свадьбы. Молодая пара прибыла на избирательный участок прямо из ЗАГСа.

Пятничный свадебный кортеж остановился у избирательного участка, который организован на базе Аксубаевского техникума универсальных технологий.

Некоторые молодожены не пропустили выборы даже в этот торжественный для себя день Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Поздравляем вас с днем бракосочетания, уважаемые молодожены. Примечательно, что ваш день сегодня совпал с гражданским вашим долгом», — приветствовала молодоженов председатель участковой избирательной комиссии Наталья Куштукова.

«Даже в такой день мы не могли не прийти на выборы», — рассказала Ильсина.

Молодожены отметили, что, выбирая день свадьбы, они не ориентировались на значимую дату в политической жизни страны. Пока они голосуют на разных участках — каждый по месту своей прописки, но уже на следующие выборы пойдут вместе. На избирательном участке № 570 сегодня голосовала только супруга.

На выходе молодожены пожелали всем избирателям, чтобы у всех все было хорошо, все жили дружно. «Надеюсь, что и все пожелания граждан будут услышаны и учтены», — отметил глава семейства. Затем молодожены поспешили на второй избирательный участок.

Ситуация на участках под контролем, настрой избирателей — позитивный

За выборами в Татарстане сегодня следили порядка 14 тыс. наблюдателей от политических партий и кандидатов, из них 3 тыс. - от Общественной палаты Татарстана. Наблюдатели «Единой России» сегодня отчитались о ходе голосования на всех 2810 избирательных участках республики. По видеосвязи из ситуационного центра партии сегодня с ними вышел на связь руководитель избирательного штаба «Единой России» в РТ Юрий Камалтынов.

«Наша задача в рамках ситуационного центра — держать руку на пульсе стартовавшего в республике процесса голосования. Нам удается держать ситуацию на контроле благодаря тому, что на всех 2,8 тыс. избирательных участках присутствуют наблюдатели „Единой России“», —рассказал Юрий Камалтынов.

Вместе со специалистами ситуационного центра Камалтынов вышел на многоканальную видеоконференцию с наблюдателями в пяти районах Татарстана. Они сообщили ему о текущей ситуации на их избирательных участках, а затем вернулись к исполнению обязанностей.

Наблюдатели «Единой России» сегодня отчитались о ходе голосования на всех 2810 избирательных участках республики руководителю избирательного штаба партии в РТ Юрию Камалтынову Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Наблюдатель из Нижнекамска Лилия Гатауллина отметила спокойный ход голосования у себя на участке, каких-либо происшествий она не зафиксировала. Партийный наблюдатель из Высокой Горы Алексей Афанасьев отметил, что буквально за полчаса до выхода в эфир у них провели санитарную обработку, замечаний и нареканий пока нет.

Также в эфир вышли наблюдатели из Елабуги, которые рассказали о повышенном внимании молодого поколения к проходящему голосованию. С аналогичным докладом выступили наблюдатели от «Единой России» из Апастовского и Бавлинского районов.

«Настрой как у избирателей, так и у членов комиссии — очень позитивный», — рассказали докладчики.

2 764 избирательных участков в Республике Татарстан оснащены приборами видеонаблюдения. Всего в регионе установлено 1 145 камер и 1 619 видео регистраторов.

Блогеры — популяризация механизма выборов среди молодежи

В числе наблюдателей на избирательных участках в Татарстане были привлечены блогеры. Это решение позитивно оценили представители многих партий. Например, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госсовета РТ Альмир Михеев считает, что блогеры повышают интерес молодежи к избирательному процессу. Они показывают, что голосовать — это важно, несложно и модно.

«Это популяризация механизма выборов среди молодежи. Зачастую молодежь инертна либо недостаточно информирована о выборах. Я приветствую привлечение любых граждан с активной жизненной позицией, любых граждан с широкой аудиторией. Блогеры сейчас в тренде, поэтому очень хорошо, что они работают. Это формирует доверие к выборным механизмам, доверие к механизмам гражданского общества», — сказал он.

По мнению координатора регионального отделения политической партии «ЛДПР» Владимира Сурчилова, система видеонаблюдения позволит избежать вбросов, провокаций и других махинаций в процессе избирательной кампании. «Любым делом должны заниматься профессиональны. Следить за ходом голосования должны политические партии, их представители, наблюдатели», — считает он.

Альмир Михеев считает, что блогеры повышают интерес молодежи к избирательному процессу. Они показывают, что голосовать — это важно, несложно и модно Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Наблюдатели из Общественной палаты РТ, представители партий и приглашенные блогеры, наблюдающие за ходом выборов в Государственную Думу РФ в Центре общественного наблюдения в казанском IT-парке, не выявили никаких нарушений в первую половину первого дня голосования.

Блогер Алина Гамалтдинова, ведущая блог об активной жизни в стиле лайфстайл, отметила, что работает наблюдателем уже не первый раз и этот процесс с каждым годом совершенствуется. «Если раньше процесс наблюдения за голосованием был консервативен, то теперь находят все больше современных подходов», — сказала блогер.

Она также обратила внимание на то, что привлечение блогеров в качестве наблюдателей придает процессу проведения выборов дополнительную прозрачность и гласность. «Мы почти всегда онлайн на участках. Ведем сторис, выкладываем фото и моментально отвечаем на вопросы потенциальных избирателей в соцсетях», — поделилась девушка.

В первый день выборов Центр общественного наблюдения Общественной палаты РТ посетит еще пять приглашенных блогеров: Алия Мифтахова, Русина Семененко, Ксения Иванова, Ринат Галиахметов и Ильназ Габидуллин.

Сабурская представила зарубежным экспертам опыт РТ в сфере защиты избирательных прав

За ситуацией на выборах в республике сегодня следили и международные эксперты из Германии, Сирии и Мавритании. Уполномоченная по правам человека в РТ, руководитель проектного офиса Центра управления регионом Сария Сабурская представила им опыт республики в сфере защиты избирательных прав.

Изначально эксперты прибыли в Россию в качестве участников международной научной конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов», которая проходила в Московском государственном университете. Однако по приглашению Общественной палаты РФ они остались и на период выборов, чтобы детально ознакомиться с российской избирательной практикой.

В ходе визита эксперт из Сирии особо отметил, что на участках наблюдение за ходом голосования ведется как наблюдателями от партий и кандидатов на месте, так и с помощью видеонаблюдения Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сегодня зарубежные гости побывали на участках в Арском и Балтасинском районах Татарстана. В ходе визита эксперт из Сирии особо отметил, что на участках наблюдение за ходом голосования ведется как наблюдателями от партий и кандидатов на месте, так и с помощью видеонаблюдения: «Это позволяет сделать выборы максимально прозрачными и честными», — сказал он.

Эксперт из Германии, в свою очередь, высоко оценил оснащенность всех избирательных участков бюллетенями и информационными материалами со шрифтом Брайля. Отдельное внимание он обратил на условия для голосования маломобильных групп населения.

«Уверена, что беспристрастная, деполитизированная и профессиональная работа экспертов может способствовать дальнейшему развитию обеспечения избирательных прав и свобод граждан в нашей республике и стране», — отметила Сария Сабурская.