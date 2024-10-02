Итоги операции «Чистый воздух» в РТ: с 1 июня проверено почти 6,5 тысяч авто

В Республике Татарстан завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Чистый воздух» в поддержку национального проекта «Экология». Ежегодно Минэкологии РТ совместно с Госавтоинспекцией МВД по РТ, а с этого года и с межрегиональным территориальным управлением Ространснадзора по ПФО, организовывает рейды по проверке автотранспорта для предупреждения негативного воздействия на атмосферный воздух выбросов выхлопных газов автомобилей.

Мероприятие стартовало 1 июня и длилось до 30 сентября. В ходе операции проверено 6482 автотранспортных средства:

- 5910 легковых автомобилей;

- 420 грузовых машин;

- 152 автобуса.

В выхлопных газах 177 автомашин были выявлены превышения норм по загрязняющим веществам, что составляет 2,7% от общего количества. Самое большое количество превышений - 167 выявлено у легковушек. 7 грузовых машин и 3 автобуса также не прошли проверку на экологичность.

«С владельцами автотранспортных средств проведена разъяснительная беседа о недопустимости нарушений обязательных требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха», - говорится в сообщении Минэкологии РТ.

Проверка прошла в 23 районах республики.

В Татарстане отмечается устойчивая тенденция по снижению количества автомобилей с повышенным содержанием вредных веществ в отработавших газах, что связано с постепенным обновлением автомобильного парка, выводом из эксплуатации физически и морально устаревших автомашин, а также производством и реализацией моторного топлива с улучшенными экологическими характеристиками. С 1994 года, по результатам операции, доля автотранспорта с повышенным содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах снизилась в 10 раз.

Отметим, что в 2020 году было проверено 6588 транспортных средств, выявлено 220 нарушений; в 2021-м – 6201 автомобиль, выявлено 172 нарушения; в 2022 – 6570 авто и 183 нарушения, а в 2023-м - проверено 6886 транспортных средств, выявлено 184 нарушения.