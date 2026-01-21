Итоги олимпиад школьников по арабскому и турецкому языкам подвели в Татарстане

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РТ

Финальный этап республиканских олимпиад школьников по восточным языкам – арабскому и турецкому – прошел с 18 по 20 января на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык». В интеллектуальных состязаниях приняли участие ученики 7-11 классов общеобразовательных школ Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

В олимпиадах выступили около 150 школьников из более чем десяти муниципальных образований республики. Свои знания представили учащиеся из Арского, Азнакаевского, Актанышского, Альметьевского, Бугульминского, Елабужского, Нижнекамского, Нурлатского, Сармановского и Ютазинского районов, а также из Казани и Набережных Челнов.

Участники показали высокий уровень владения восточными языками, продемонстрировав знания лексики, грамматики и морфологии, а также навыки устной речи и межъязыковой коммуникации.

В олимпиаде по арабскому языку, в которой соревновались около 40 школьников, победителями стали учащиеся 8 и 11 классов из образовательных учреждений Альметьевского и Нижнекамского муниципальных районов.

В состязаниях по турецкому языку приняли участие более 100 человек. Первые места заняли школьники 6, 10 и 11 классов из Актанышского муниципального района и города Казани.

Проведение республиканских олимпиад по восточным языкам соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», который направлен на создание условий для всестороннего развития школьников, выявление и поддержку талантливых детей, формирование языковых компетенций и расширение межкультурного взаимодействия у подрастающего поколения.