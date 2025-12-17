Итоги нацпроекта «Образование» в Татарстане: 700 обновленных объектов и 22 новые школы

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Более 700 обновленных объектов образования, 22 новые школы и создание 508 «Точек роста» в сельских учебных заведениях – таковы ключевые итоги реализации национальных проектов в сфере образования в Татарстане за период 2019–2024 годов. Эти данные были представлены сегодня на заседании общественного совета при Минобрнауки РТ.

И. о. заместителя министра – начальник отдела реализации госпрограмм Фяридя Зайнетдинова в своем докладе подробно остановилась на достигнутых результатах.

«Строительная и техническая база, созданная в рамках нацпроектов, позволила кардинально обновить материально-техническую базу сельских школ. Это кабинеты физики, биологии, химии, технологии, информатики», – отметила она.

Помимо «Точек роста», инфраструктурный рывок включает:

– создание пяти IT-кубов (центров цифрового образования);

– открытие пяти школьных «Кванториумов» и работу мобильного технопарка, который вышел на международный уровень, сотрудничая со школами Казахстана;

– оснащение свыше 200 школ современным компьютерным оборудованием в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»;

– формирование центров непрерывного повышения профмастерства и оценки квалификации педагогов.

Общий объем финансирования нацпроекта «Молодежь и дети» в республике превысил 5 млрд рублей. Отдельно Зайнетдинова отметила нацпроект «Демография», в рамках которого в 2019–2024 годах велись строительство и капитальный ремонт детских садов.