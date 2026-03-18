Итоги международного дебюта звезды Фардиева: чем ответил Коростелев хейтерам и Большунову

Савелий Коростелев завершил выступления на международных этапах Кубка мира по лыжным гонкам и в конце марта присоединится к команде Республики Татарстан к финалу Кубка России в Кировске. Как оценивает свой сезон 22-летний лыжник и как в его годы на мировых стартах выступали другие титулованные лыжники России – в материале «Татар-информа».





Коростелев завершил выступления на Кубке мира и оценил свой сезон на «девяточку» по десятибалльной шкале

Савелий Коростелев завершил выступления на этапе международного Кубка мира. В Осло и в Холменколлене (Норвегия) в двух тяжелейших марафонах (50 км) он пришел к финишу десятым с одинаковым отставанием от своих оппонентов в 1:24,2 секунды. Что, в общем-то, пока пусть и не является наивысшим достижением, но как минимум – показателем стабильности. Свой сезон сам спортсмен скромно оценил на «девяточку» (по десятибалльной шкале, – прим. ред.) и заявил, что потенциал на последующие сезоны у него хороший.

«Дебютный сезон на международном уровне достаточно хорошо получился, несмотря на скомканное начало в Давосе. По-моему, если исключить 15-е место на олимпийской «десятке», у меня в этом году все гонки – попадание в топ-10. Это такой уверенный уровень – топ-10 Кубка мира.

Не знаю, как будет в дистанционном рейтинге, но, если не ошибаюсь, на следующий сезон старты топ-15 дистанционного и спринтерского зачетов оплачиваются FIS. И у меня есть все шансы остаться в топ-15 даже с учетом того, что мы не едем в Лейк-Плэсид», – поделился Коростелев в интервью Sports.ru.

Впереди у 22-летнего лыжника российская часть – финал Кубка России, который стартует 28 марта в Кировске. Соответственно к команде Ильшата Фардиева – сборной РТ – он присоединится ближе к концу месяца. Значительную часть этих соревнований он пропустил по причине отъезда на квалификацию Кубка мира перед зимними Олимпийскими играми – 2026. Так что Коростелев успел принять участие только лишь в двух первых этапах Кубка России – в Кировске и в Тюмени.

По итогам первого старта в Кировске он лидировал в индивидуальной гонке свободным стилем (15 км). В Тюмени стал первым по итогам старта на 10 км свободным стилем и в классическом марафоне (20 км), оставив за собой коллег по сборной РТ и более опытных лыжников – 29-летнего трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и чемпиона России 27-летнего Сергея Ардашева.

В России Коростелев после попадания на ОИ-26 столкнулся с волной хейта со стороны коллег и лыжной аудитории

Первое недовольство после получения нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях Савелий Коростелев почувствовал именно со стороны своих ближайших коллег по сборной. Неоднократно Александр Большунов в открытую заявлял представителям прессы о том, что именно он был достоин допуска до мировых стартов, прямо намекая, что Коростелев особой конкуренции норвежским лыжникам там не составляет.

«Олимпиада – это цирк в плане доступа. Кого захотели, того пригласили: кто, так сказать, не составит конкуренции, не помешает выиграть золотые медали – того и пригласили. Это неправильно», – приводит слова Большунова «РБ Спорт».

Дебютная гонка на Кубке мира в Давосе действительно выдалась для Коростелева самой неудачной (52-е место в спринте свободным стилем) и дала немало поводов для злопыхателей из России. Причем как со стороны других профессиональных лыжников, так и лыжной аудитории. Хотя, казалось бы, где, как не в родной стране, должны поддерживать своих соотечественников.

Коростелев – 13-й в общем зачете международного рейтинга Кубка мира

С одной стороны, можно сказать, что этапы Кубка мира перед Олимпиадой-26 для Савелия Коростелева выдались не самыми удачными. Хотя поступательно ему удавалось пробиться в топ-10: 9-е место в гонке на 10 км в классике в Тоблахе (Италия) и 5-е в Оберхофе (Германия), 4-я строчка в масс-старте (10 км) в Валь-ди-Фьемме (Италия). И, наконец, единственное призовое третье место в классическом спринте во время первого четвертьфинального забега в Гомсе (Швейцария).

С другой – не стоит забывать, что это дебютные международные соревнования для 22-летнего Савелия Коростелева – и сразу на таком высоком уровне. То есть он не состязался со своими мировыми соперниками на протяжении всего олимпийского цикла. Летом 2025 года в рамках подготовки к Играм-26 Коростелев проходил высокогорные сборы в Альпах и на Кавказе. Однако этого все равно оказалось не достаточно, чтобы быть до конца адаптированным к искусственному снегу и специфическим горным равнинам Италии, Швейцарии и Германии. На эту тему, в частности, отозвался и сам 22-летний лыжник.

«Нужно работать на этом снегу, корректировать технические моменты, поднимать функциональные – то есть все как всегда. Мы сейчас посоревновались, посмотрели, пригляделись. У нас получилось с корабля на бал, поэтому я считаю сезон достаточно хорошим, несмотря на то что очень хотелось олимпийской медали. Если смотреть правде в глаза, сезон выдался очень хорошим», – сказал Коростелев Sports.ru.

Однако даже за столь короткий промежуток во время этапов Кубка мира россиянин заметно прогрессировал. На ОИ-26 он не сумел преодолеть квалификационный раунд в классическом спринте, зато показал 15-й результат на дистанции 10 км свободным стилем, 5-й – в масс-старте на 50 км и 4-й – в скиатлоне (10 + 10 км). А в общем международном зачете Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2025/26 у Коростелева на данный момент 13-я строчка.

Большунов, Устюгов и Легков в своих дебютных сезонах даже не попали в топ-50 на этапах Кубке мира

В данном контексте уместно вспомнить начало пути других российских титулованных лыжников. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов тоже не с ходу начал показывать топовые результаты в мировых соревнованиях. Его дебютная гонка произошла на чемпионате мира – 2017 в Лахти (Финляндия). Тогда в коньковом спринте он прошел в четвертьфинал, но оказался на 26-м месте. В скиатлоне он показал 15-й результат.

Напомним, что в тот период времени Большунов практически не принимал участия в Кубке мира и выступал преимущественно на молодежных стартах. А его международный рейтинг на тот момент составлял 100-е место. Также стоит отметить, что свою первую медаль на этапах Кубка мира Большунов завоевал лишь в начале своего второго сезона.

Олимпийский чемпион в эстафете (4х10 км) Сергей Устюгов провел первую гонку на Кубке мира в Ла-Клюзе (Франция) в 2013 году в возрасте 21 года. В классическом масс-старте (15 км) он стал 61-м. А наилучший результат в том сезоне – четвертое место в коньковом спринте в Сочи. В том сезоне на подиуме он так и не оказался, а в общем зачете стал 55-м. Первую медаль Устюгов завоевал лишь через год – серебро в спринте в Давосе.

Олимпийский чемпион в марафоне (50 км) Александр Легков в своей дебютной международной гонке в коньковой разделке (10 км) на этапе в Кавголове (Ленинградская обл.) занял 48-е место. Не было медалей в Кубке мира на его счету и в следующем полноценном сезоне. Наилучшим результатом для него стало 11-е место в марафоне в Осло. А в общем зачете россиянин стал 83-м. На подиум он поднялся впервые лишь еще через два года, став вторым в масс-старте на 30 км в Ла-Клюзе.