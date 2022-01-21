Итоги конкурса на разработку концепции нового здания театра Камала подведут в феврале

В настоящее время в Казани проводится открытый международный конкурс на разработку архитектурной концепции здания театра Камала. Подведение итогов запланировано на февраль 2022 года. Об этом напомнила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на итоговом заседании коллегии возглавляемого ею ведомства.

«От имени театральной общественности я хотела бы поблагодарить руководство республики, в частности, нашего Президента РТ Рустама Нургалиевича за принятое решение о строительстве нового здания для Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала. Строительство нового здания послужит основой для развития театра на многие годы вперед», — заметила докладчик.

Новое здание театра Камала будет возведено между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан.

В рамках конкурса над его концепцией работают финалисты проекта, прошедшие двухэтапный первый тур.

Заявки на участие поступили из 14 стран мира. Экспертное жюри оценивали участников по нескольким критериям: релевантность и степень реализации проектов, представленных в портфолио, содержание эссе и предлагаемая идея будущего театра.