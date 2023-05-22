Итоги KazanForum 2023: 130 соглашений и 80 стран-участниц

«Впечатления от форума очень позитивные, очень представительный форум. Я посмотрел состав: практически все страны Ближнего Востока представлены солидными делегациями. Я уверен, что KazanForum даст толчок взаимодействию России и стран исламского мира», — отметил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что ни одна из мусульманских стран не ввела санкции против России и не поддержала западные ограничения, что свидетельствует об их надежности в качестве партнеров. Участниками мероприятий форума стали делегаты из 80 стран.

По словам вице-премьера России, одной из ключевых тем форума стало строительство международного транспортного коридора «Север-Юг», поскольку мусульманские страны заинтересованы и в экспорте российских сельхозтоваров и халяльной продукции.

На KazanForum прошло 6 двухсторонних конференций: «Россия – Турция», «Россия – Египет», «Россия – Азербайджан», «Россия – Узбекистан», «Россия – Малайзия», «Россия – Иран». Всего на форуме было заключено 130 соглашений и меморандумов.

По словам Раиса Татарстана Рустама Минниханова, проведение форума в Казани в очередной раз подтвердило готовность России выстраивать доверительные взаимовыгодные отношения со странами исламского мира. «KazanForum – это то место, где наша страна сближается с исламским миром. Сегодня мы сделали еще один шаг навстречу друг другу», — отметил Минниханов.

В рамках форума прошла выставка «RussiaHalalExpo», на которой представили продукцию представители 11 стран, в том числе Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты. Здесь также показали новейшие образцы крупногабаритной техники, в том числе сельхозмашины, спецтехнику, речные суда.

В Международной ярмарке Russia Halal Market приняли участие более 400 производителей высококачественной халяльной продукции.

Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества собрал на площадке KazanForum представителей 23 государств. Главной темой обсуждения стали международные отношения в эпоху многополярного мира.

В эти дни в Казанской Ратуше прошло заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», в работе которого приняли участие более 150 представителей из 30 стран. В числе спикеров выступили председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин, председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Главным посылом встречи и всех выступлений стала общность духовных и нравственных ценностей, которая поддерживается представителями ислама и христианства.

Изюминкой форума стал показ благопристойной моды Modest Fashion Day, организованный дизайнерами Индонезии, Сенегала, России, Казахстана. Внимание гостей KazanForum привлекли международные соревнования шеф-поваров из 14 стран, таких, как Турция, Иран, Пакистан, Малайзия, Тунис и др. Кулинары с мировым именем готовили национальные блюда своих стран по стандартам халяль. У делегаций форума была возможность их попробовать.

Заключительным мероприятием форума стал праздник «Изге Болгар җыены», посвященный Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. В этом году в Болгар приехало около 20 тысяч гостей. Одной из тем праздника этом году стало 840-летие Кул Гали, автора поэмы «Кысса-и Йусуф» — о пророке Юсуфе, а главным украшением послужила выставка подлинных реликвий пророка Мухаммеда, состоящая из десяти экспонатов.