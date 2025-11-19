Итоги «Года героев» от ДУМ Татарстана: мечети на колесах, «Швейбат» и дуа на случай войны

Сегодня в Казани прошло отчетное собрание Духовного управления мусульман РТ по итогам деятельности в рамках объявленного «Каһарманнар елы» («Года героев»), а также Года защитника Отечества. На мероприятие со всех уголков республики собрались участники спецоперации, имамы и волонтеры, активно участвующие в деле поддержки участников СВО и их семей.





Интерьеры IT-парка им. Башира Рамеева окрасились в темно-зеленые цвета военной униформы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хаки – цвет сезона

Сегодня интерьеры IT-парка им. Башира Рамеева окрасились в темно-зеленые цвета военной униформы – на торжества, организованные ДУМ РТ, здесь собрались религиозные деятели, представители волонтерских организаций, ветераны боевых действий. Поодаль расположился стенд «Молодой Гвардии», где с помощью очков виртуальной реальности любой желающий мог увидеть полномасштабный музей специальной военной операции. Помимо цифровых экспозиций, с воодушевлением рассказывал корреспонденту «Татар-информа» «молодогвардеец», в очках можно увидеть освобожденные города и майские парады. Этим необычным предложением пользовались и взрослые, и дети.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Основная же экспозиция под названием «Каһарманнарга мөселманнардан» («Героям – от мусульман») выглядела знакомо: длинный ряд столов, на которых аккуратно разложены результаты работы швейных мастеров, поваров и других энтузиастов гуманитарной помощи. Подобную выставку можно было видеть на мартовском съезде ДУМ РТ.

Пожалуй, самый необычный экспонат – макет «блиндажной мечети». Такая мечеть представляет собой обшитую маскировочной сетью палатку, внутри которой ящики от снарядов в качестве тумб для книг и источников света, намазлыки и религиозная литература. К слову о литературе, на том же съезде в марте «засветились» небольшие брошюры с молитвами для бойцов под названием «Мусульманин на воинской службе» – были эти брошюры и здесь. Иначе их называют карманными справочниками, и они входят в «обязательный набор» мусульманина, оказавшегося в зоне боевых действий. Изданием таких книжек занимается ИД «Хузур».

Мансур Джалялетдинов отметил, что «бабушки готовы день и ночь вязать масксети, белье, зимнюю одежду» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Производством халяльных сухпаев, униформы, «антидроновых плащей» и уже даже турелей занимаются волонтерские пункты, которые действуют при 104 мечетях Татарстана. По замечанию помощника татарстанского муфтия по вопросам поддержки участников СВО Мансура Джалялетдинова, «бабушки готовы день и ночь вязать масксети, белье, зимнюю одежду». В Высокогорском районе, как известно, этим занимается целый «Швейбат».

«Есть халяльные армейские сухпаи, и в самом начале мы их закупали. Но волонтеры сами хотят [готовить самодельные сухие пайки]. Это тепло из родного края, солдатам очень приятно», – рассказала «Татар-информу» помощник муфтия ДУМ РТ Резеда Закирова.

Производством халяльных сухпаев, униформы, «антидроновых плащей» и уже даже турелей занимаются волонтерские пункты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В основном же гуманитарные грузы ДУМ состоят не из сухпаев, а из компьютерной техники, транспортных средств и средств связи. Вокруг выставки растянуты зеленые плакаты, на которых работа Духовного управления в военной сфере отражена в цифрах. Только в этом году на фронт было отправлено 55 гуманитарных грузов (более 100 грузов за три года), их стоимость муфтият оценивает примерно в 73 млн рублей.

В ДУМ РТ подчеркивают, что эти грузы не просто отправляют на передовую, а передают прямо в руки солдатам. В муфтияте также есть 35 хазратов, которые систематически отправляются в такие командировки. Помимо всего, по прифронтовой территории ездят «мобильные мечети» Духовного управления – автомобили «УАЗ», оборудованные под религиозные нужды.

Официальная часть мероприятия традиционно началась с чтения Корана. Прочел его потомок Пророка шейх Мамун Халиль ар-Рави Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Россию защищают солдаты разных национальностей»

Официальная часть мероприятия традиционно началась с чтения Корана. Прочел его (а именно суру «Аль-Анфаль», или «Трофеи», в которой Всевышний разъясняет правила ведения войн) потомок Пророка, член комиссии ДУМ РТ по рукописному Корану шейх Мамун Халиль ар-Рави.

Далее выступил с речью муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он напомнил, что 2025 год был объявлен в России Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Татарстане – Годом защитника Отечества, а в ДУМ РТ – «Годом героев».

«Сегодня настоящие герои – на специальной военной операции. Во имя Родины защищают Россию солдаты разных национальностей. Здесь жили наши предки, здесь растут наши дети, здесь мы храним нашу веру, и воины-мусульмане сражаются за правду», – сказал муфтий.

Камиль Самигуллин отчитался о главных итогах деятельности организации в рамках «Года героев» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Далее председатель ДУМ РТ подробно отчитался о главных итогах деятельности организации в рамках «Года героев». Важной инициативой он назвал отправку на фронт трех «мечетей на колесах», а также строительство блиндажных мечетей. Первую молитву под землей совершил полковой имам Мухаммед Хайруллаев в батальоне «Батыр».

Вместе с тем Духовное управление помогает бойцам, вернувшимся в тыл, проходящим лечение в госпиталях. Не остаются без внимания и семьи участников специальной военной операции. «Во всех мухтасибатах в их честь и в память о мучениках («шәһит», – прим. Т-и) проводятся аши и меджлисы, совершаются молитвы, оказывается материальная помощь», – отметил муфтий.

Слова благодарности он высказал в адрес Раиса Татарстана Рустама Минниханова, при поддержке которого 247 участников спецоперации и их близких совершили хадж.

«По шариату у мужчины есть четыре обязанности: защита религии, собственности, семьи и Родины. Пусть Всевышний воздаст каждому, кто усердствует ради этих четырех заповедей», – этими словами Камиль хазрат закончил свой доклад.

Первую молитву под землей совершил полковой имам Мухаммед Хайруллаев в батальоне «Батыр» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Бойцам нужны психологи, но они идут в мечеть»

На собрании не раз прозвучало имя Габдрахмана Расулева, поднявшего своей проповедью мусульман СССР на священную войну с нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны. За заслуги перед страной он получил личную благодарность от Иосифа Сталина. Этому историческому сюжету посвятили целый видеоролик.

Помимо муфтия на официальной части собрания выступили казый Татарстана Джалиль Фазлыев, первый заместитель муфтия Ильфар Хасанов и другие. Интересную тему затронул Мансур хазрат. Помимо прочего, он задался вопросом психологической поддержки вернувшихся бойцов.

«Им [бойцам] нужны психологи, но они к ним не пойдут. Почему? Потому что они им не верят, идут в мечеть. Было бы здорово, если бы работу с психологами начали мечети», – говорил помощник муфтия.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Между выступлениями первых лиц исламского духовенства бойцам, а также самым активным имамам и волонтерам вручили награды: медали «За помощь фронту» от Содружества ветеранов боевых действий РТ и благодарственные письма муфтия Республики Татарстан.

Для гостей мероприятия также подготовили музыкально-развлекательную программу. Для них выступили народный артист Татарстана Рустам Асаев, певцы Ильяс Халиков и Динар Шаймарданов, а также Гульназ Гафурова и Казанская детская филармония.