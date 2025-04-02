Итоги года для нефтехимии: рост в сложной макросреде и продолжение инвестпрограммы

«Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» в течение недели опубликовали результаты работы по МСФО, ранее – отчитались по РСБУ. Совокупная выручка «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» (по МСФО) за 2024 год выросла на 11,6%, до 374,6 млрд руб. Продажи НКНХ увеличились на 14,2%, до 269,7 млрд руб. Выручка КОС достигла 104,9 млрд руб. (+5,4%).





У обоих предприятий продажи росли во всех ключевых сегментах. На НКНХ год к году на 19,5%, до 74,6 млрд рублей, выросла выручка от сбыта эластомеров (синтетических каучуков). На 7,5%, до 73,7 млрд рублей, — пластиков. Продажи полуфабрикатов и прочей продукции увеличились на 33,9%, до 47,8 млрд рублей. КОС нарастил сбыт полиолефинов на 12,7%, до 75,8 млрд рублей. Совокупная прибыль двух производителей выросла на 27%, до 41,4 млрд рублей. 30,8 млрд рублей от этой суммы приходится на НКНХ, 10,6 млрд рублей — на КОС.

О том, что результаты были достигнуты в сложной макросреде, свидетельствует ряд показателей. Расходы на сырье и материалы на НКНХ увеличились на 21,1%, на КОС — на 13,4%. При этом стоимость продукции на протяжении двух лет не увеличивалась. В апреле 2022 года СИБУР зафиксировал уровень цен на полимеры и начал их снижение, к концу 2022 года оно достигло 20–30%. В течение 2023 года цена полимеров постепенно восстанавливалась, но не дошла до пика 2022 года, а в 2024 году снижение по некоторым видам продукции продолжилось – например, полипропилен в первом квартале подешевел на 5%, доступнее также стали и некоторые марки полиэтилена.

СИБУР продолжает разворачивать инвестиционные программы в Татарстане. В отчетности предприятий это отражается в виде роста амортизационных отчислений и увеличения капитальных вложений в основные средства. Например, вложения в незавершенное строительство и модернизацию НКНХ в течение 2023 года увеличились на 31%, со 139,8 до 183,2 млрд рублей. За 2024 год этот показатель вырос еще на 36,7%, до 250,5 млрд рублей. Рост вливаний в незавершенное строительство отмечается и у КОС. В 2023 году этот показатель увеличился на 30,3%, до 28,4 млрд рублей, а в 2024 году вырос на 67,6%, до 47,6 млрд рублей.

Следствием инвестиционной активности при высокой ключевой ставке стал размер уплаченных процентов. На НКНХ он возрос на 110%, до 7,2 млрд рублей, на КОС — до 0,8 млрд (в 2023-м – 0).

В декабре СИБУР завершил строительство комплекса ЭП-600 на НКНХ, объем инвестиций в проект составил более 200 млрд рублей. В январе получены первые тонны пропилена и этилена в рамках пусконаладки. В конце прошлого года была завершена модернизации реактора В на КОС, что позволило увеличить мощности по производству полиэтилена на 20%. СИБУР реализует в Нижнекамске проекты производства гексена, стирольной цепочки и металлоценового полиэтилена, строительство нового этиленопровода, по которому пустят сырье с ЭП-600 на развитие новых производств на КОС. В Казани строится R&D-центр. Во втором квартале 2025 года начнется строительство фабрики катализаторов вблизи «Казаньоргсинтеза».

Совокупный объем инвестиций СИБУРа в Татарстан назвал в сентябре 2024 года гендиректор компании Михаил Карисалов. На развитие Волжского химического кластера холдинг направит 600 млрд рублей, это треть от всей инвестпрограммы компании (2 трлн рублей), которая присутствует в более чем 20 регионах России.

Увеличение зарплат

Расходы на оплату труда на заводах выросли на 15%. В 2023 году оба предприятия перешли на единую систему оплаты труда СИБУРа. В сентябре 2024 года сообщалось, что совокупный рост зарплат сотрудников рабочих профессий нефтехимических предприятий с момента вхождения в состав СИБУРа за три года составил 90%. На предприятиях компании в Татарстане внедрены новые стандарты рабочей среды в части организации питания, медицинской помощи, транспорта, средств индивидуальной защиты. Ведется реконструкция административно-бытовых помещений.

По итогам года на «Нижнекамскнефтехиме» средняя зарплата составила 124 тыс. рублей, заявил генеральный директор предприятия Марат Фаляхов на заседании общественного совета НКНХ в начале этого года. Он же сообщил, что в 2025 году средняя зарплата нефтехимиков в Нижнекамске достигнет 144 тыс. рублей.

«Реализация новых проектов требует от СИБУРа беспрецедентных компетенций»

От имени руководства Татарстана заместитель Премьер-министра Татарстана — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов поблагодарил СИБУР за вклад в развитие республиканской промышленности. «Компания не только реализует свои проекты, но и многое делает для развития социальной инфраструктуры Нижнекамска, за это мы тоже очень благодарны, — добавил Шагиахметов. — СИБУР — стратегический партнер Татарстана. По объему валового регионального продукта, вкладу компании в людей, которые работают на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе», значение СИБУРа для Татарстана трудно переоценить. И главное – СИБУР не останавливал инвестиционные проекты, они дают толчок для дальнейшего развития НКНХ и сопутствующих производств. Нам очень приятно видеть первую продукцию, полученную на ЭП-600».

Оба предприятия СИБУРа в Татарстане сохранили темпы производства, несмотря на санкционное давление и сопутствующие ему издержки, запускают новые производства, реализуют проекты в экологических и социальных сферах. Показательно, что, несмотря на рост расходов, СИБУР удерживает цены для своих клиентов, способствуя развитию отрасли переработки в республике, — прокомментировал отчетность предприятий «Татар-информу» заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Компания последние пару лет замещает катализаторы и специальную химию, а также выходит на новые рынки сбыта в условиях профицита предложения в мире», — отмечал ранее генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. — В Казани СИБУР приступил к созданию собственного центра исследований и разработок. Это послужит усилением позиций предприятий на российском рынке за счет повышения клиентоцентричности, разработки и выпуска новых марок полимеров, потребность в которых есть на российском и зарубежном рынках. А строительство фабрики катализаторов в Казани — это необходимое продолжение проекта СИБУРа по формированию научного центра вблизи "Казаньоргсинтеза". Этот кластер позволит перебросить мостик над пропастью, которая пролегла между нашей наукой и производством. Если наши ученые получат возможность проводить исследования на современном оборудовании и увидят результаты своих трудов, это придаст новое дыхание Казанской химической школе».

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»