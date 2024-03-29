Итоги года для КОС и НКНХ: помогли переработчикам и сохранили уровень налогов в бюджет РТ

Предприятия опубликовали бухгалтерскую отчетность за 2023 год. Валовая прибыль НКНХ выросла до 74,6 млрд рублей, а прибыль от продаж увеличилась на 10%, до 56,9 млрд рублей. Это позволило предприятию увеличить налоговые отчисления в республиканский и федеральный бюджеты более чем на 37%, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе НКНХ.

Объем совокупных налоговых отчислений от КОСа и НКНХ уже третий год составляет около 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба Раиса Татарстана. В среднем это в 1,5 раза выше допандемийных значений (2017-2019) и значительно выше поступлений в пандемийный период.

В прошлом году НКНХ и КОС столкнулись с целым рядом вызовов и успешно с ними справились, рассуждает экономический обозреватель Альберт Бикбов. «На обоих предприятиях сказалось снижение цен на продукцию после их резкого увеличения в постпандемийный период, повлияла волатильность курсов валют и котировок, внешние ограничения по спецхимии и рынкам сбыта готовой продукции, рост логистических затрат вследствие наложенных на Россию санкций, – перечислил собеседник «Татар-информа». – Оба предприятия активно замещали падение продаж на внешних рынках наращиванием сбыта на российском рынке».

Роль татарстанских нефтехимических предприятий определяется не только бюджетными платежами, но и заметным вкладом в развитие республиканской экономики, напомнил Бикбов. Как пример – влияние предприятий на развитие отрасли переработки в республике. На сегодняшний день в Татарстане перерабатывается треть произведенных в республике полимеров – у этой доли есть потенциал для роста. Кроме того, на развитие экономики региона влияют и инвестпроекты компании, в реализации которых принимают подрядчики из Татарстана.

«Предприятия развертывают в Татарстане масштабные инвестиционные проекты, модернизируют свои производства. Это даст еще большие показатели как по объемам продукции, так и по финансовым результатам. А значит, налоговые поступления в бюджет республики вырастут еще больше», – отметил Бикбов.

По завершении инвестпроектов, которые запущены на обоих предприятиях, налоговые поступления в бюджет республики вырастут, уверен обозреватель. Например, модернизация линии полимеризации «В» позволит увеличить мощности на данном производстве с 100 до 220 тысяч и общая мощность КОСа по полиэтилену высокой плотности достигнет 660 тыс. тонн в год.

Обновление производства проводится и на «Нижнекамскнефтехиме» – в конце 2023 года на предприятии завершили модернизацию мощностей по выпуску галобутилкаучука на 200 тыс. тонн. Главный фактор положительного будущего для НКНХ – запуск этиленового комплекса (ЭП-600), анонсированный на IV квартал 2024 года.

«Российская экономика вернулась к росту, найдены новые рынки сбыта, – рассуждает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. – Нам удалось избежать снижения или остановки производства, как было в Германии, где многие компании просто закрылись. А если «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» в такие непростые времена показывают прибыль, это говорит об успешной адаптации к новой реальности и о хорошем контроле над издержками. В том числе это и заслуга менеджмента, который не допустил ошибок».

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»