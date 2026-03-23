Итлер, Сука и Рено-Зелински: во французской коммуне выбрали мэра

Во французской коммуне Арси-сюр-Об (регион Шампань) по итогам второго тура муниципальных выборов победу одержал список Шарля Итлера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД Франции.

На первое место встал список кандидатов, возглавляемый Итлером, набрал 40,59% голосов. Второе место занял список претендента с еще одной необычной фамилией для русскоговорящего – Анни Сука с 31,49% голосов. Третьим оказался список Антуана Рено-Зелински, набравший 27,92% голосов.