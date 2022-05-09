«Итиль» из Татарстана проиграла в финале фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи

Хоккейная команда «Итиль» из Казани проиграла в финале фестиваля Ночной хоккейной лиги, который проходил в Сочи.

В главном поединке турнира татарстанский коллектив со счетом 0:2 уступил команде из Екатеринбурга «СВ Металл».

Стоит отметить, что победитель хоккейного фестиваля получит главный приз — «грант» Министерства спорта Российской Федерации в 100 миллионов рублей на строительство крытой ледовой арены в регионе.

Турнир проходил под патронажем Президента России Владимира Путина.

Сезон 2021/2022 собрал рекордное количество участников за всю историю Лиги: 21 467 игроков из 1 151 команды сыграли в 178 турнирах в соответствующих дивизионах.