Итальянский журналист: РФ одерживает победу на Украине, несмотря на ложные сообщения СМИ

Россия одерживает победу в боевых действиях на Украине, несмотря на нежелание ряда западных СМИ признавать это. Об этом в эфире канала La7 заявил итальянский журналист Марко Травальо.

«О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было, — заявил гость программы. — В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует».

Травальо раскритиковал публикации, которые распространяют ложную информацию о российской армии. По мнению журналиста, Италия не должна была снабжать Украину оружием, страна должна была оказать гуманитарную помощь и с приемом беженцев, а также ограничиться антироссийскими санкциями.

«Даже наша Конституция запрещает снабжать оружием воюющую страну, которая не выступает в роли нашего союзника», — приводит цитату РИА Новости.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.