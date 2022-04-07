Итальянский ученый: «Если бы меня заставили выбрать, то я скажу: я с Путиным»

Президент России Владимир Путин своими действиями предотвратил будущий мировой конфликт, который был бы вполне возможен, если бы Украина стала членом НАТО. Такое мнение озвучил итальянский ученый Франко Батталья, написав статью для популярного на Западе издания Nicola Porro.

В своей статье Батталья напомнил, что Россия не раз высказывала опасения по поводу безопасности своей территории из-за расширения НАТО на Восток. «Можно задаться вопросом, а не являются ли эти заявления (угрозы безопасности Москвы, бойня на Майдане, в Одессе и в Донбассе) выдумкой, не подкрепленной реальными фактами. Если говорить об опасениях по поводу размещения ракет НАТО в 600 километрах от Москвы, то они обоснованы, учитывая, что через месяц после начала российской операции Зеленский заявил, что понял, что Украина не может быть в НАТО. Что касается массовых убийств: информацию о событиях в Одессе, которую все эти годы можно было почитать на Википедии», – написал Батталья. Перевод статьи приводит портал «Иносми».

Ученый отметил, что близость НАТО, милитаризация Украины и явная профашистская политика Зеленского не оставили для России выбора. «Украинское правительство обвиняют в симпатии к неонацистам. Наши СМИ отвергают это обвинение, говоря, что это абсолютная ложь, потому что Зеленский — еврей. Но факты таковы, что в некоторых украинских городах есть памятники Степану Бандере, а улицы и площади, названные в его честь. Например, во Львове, в Коломые и Новояворовске. Достаточно залезть в "Google Карты" и проверить. Кто это такой? Почитаем Википедию: «Степан Бандера сотрудничал с нацистской Германией во время Второй мировой войны. Когда советские войска ушли из Львова, Актом провозглашения украинского государства Бандера объявил о создании независимого украинского государства и заявил о намерении поддерживать нацистские экспансионистские планы, поклявшись в верности Адольфу Гитлеру», – приводит доводы автор статьи.

По мнению Баттальи военная спецоперация на Украине фактически предотвратила будущий мировой конфликт, который был бы вполне возможен, если бы Украина стала членом НАТО, и продолжила преследование русскоязычного населения.

«Если бы меня приставили к стене и заставили выбрать, то я вам скажу: я с Путиным», – подчеркнул ученый.

Франко Батталья родился в Катании (Сицилия) в 1953 году. Окончил классический лицей, в университете изучал химию, получил американскую докторскую степень в области химии и физики, а в 1987 году стал преподавателем теоретической химии. В течение семи лет проводил исследования за рубежом: в Институте Макса Планка в Гёттингене (Германия), а также в университетах Рочестера, Буффало (оба в Нью-Йорке) и в Университете Колумбия в Нью-Йорке. Остальное время работал преподавателем теоретической химии и физики в Италии: Римский университет Тор Вергата, университеты Базиликаты и Модены, Рим III. Сотрудничает с изданием Il Giornale с 1999 года.