Итальянский голос и джазовые бунтари: в Казани открыт «Джаз-КроссоверФест»

Фото предоставлено пресс-службой оркестра.

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоялось открытие международного фестиваля «Джаз-КроссоверФест-Казань». В соответствии с задумкой художественного руководителя и главного дирижера Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан, заслуженного артиста РТ Сергея Васильева схлестнулись две стихии — великолепное оперное сопрано и свободный «отвязный» джаз. На сцене в сопровождении джаз-оркестра блистала заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов, приглашенная солистка Большого театра Вероника Джиоева.

«Как только мне предложили выступить с джаз-оркестром Татарстана, я сразу начала слушать их записи и была поражена, что такой потрясающий коллектив находится в Казани. Хочется, чтобы про этот оркестр знала не только вся Россия, но и весь мир! Ребята потрясающе играют. Мои любимые инструменты с детства — это труба и саксофон. И когда заиграл Сергей Леонидович, я была в восторге. Поняла, что это действительно большая гордость Татарстана», — рассказала Вероника Джиоева.

Оперная дива, исполнившая около 20 ведущих оперных партий, среди которых Марфа (опера «Царская невеста» Римского-Корсакова), Татьяна (опера «Евгений Онегин» Чайковского), Леди Макбет (опера «Макбет» Верди), а также сольные партии в «Реквиеме» Моцарта и Девятой симфонии Бетховена, в этот вечер выступила в необычном амплуа. Ее объемный голос уникально звучал в известных джазовых шлягерах Fly me to the moon, Sway, Summertime и других.

«У меня давно была мечта сделать программу в джазовом стиле. Я пела подобные композиции с симфоническим оркестром, но в джазовом — это совершенно другой кураж. Хочется гастролировать с такой программой. В этой музыке важен даже не столько голос. Взять, к примеру, What a wonderful world Луи Армстронга — ведь никто не сможет спеть так, как он. В этой песне нужна душа, определенный тембр голоса, та самая хрипотца, харизма», — уверена солистка.

Особенно красочно в исполнении Джиоевой прозвучали знаменитые песни Ti voglio tanto bene и Mambo Italiano, подчеркивая ее бархатный «итальянский» голос. А лиричная What a wonderful world, очень трогательно исполненная Вероникой в дуэте с Сергеем Васильевым проникла в сердца всех находившихся в зале.

«Мне не нравится, когда поют джаз оперным вокалом. Если ты не владеешь низким, грудным голосом, а пытаешься исполнить его в оперной манере, то это просто некрасиво и совсем не то. Оперный вокал должен звучать в опере. Джаз же — совсем другая история», — заметила Вероника Джиоева.

Оркестр ответил на вызов классики в своей музыкальной манере. В необычной интерпретации прозвучали образцы классицизма — Симфония №40 Моцарта, в меланхоличной аранжировке Г. Гудвина и «Сицилиана» «самого джазового композитора» Иоганна Себастьяна Баха в интерпретации музыкантов оркестра. Музыканты продемонстрировали, что жанру кроссовера подвластны все стили и эпохи.

Концерт «Оперная дива и джаз» в очередной раз подтвердил, что музыкантам высокого класса подвластны самые смелые музыкальные эксперименты, и стал одним из незабываемых весенних музыкальных вечеров этого года.

Созданный в 2016 году молодой фестиваль, ориентированный на разные возрастные категории, быстро обрел своего постоянного зрителя, получив при этом статус ежегодного. Первыми участниками фестиваля стали звезды мировой величины — Даниил Крамер, Денис Мажуков, Игорь Бутман и Арминэ Саркисян. Разножанровые концерты вокалистов и инструменталистов, проводимые в дни фестиваля, по своему формату свободны от строгих стилистических ограничений и органично сочетают в себе многообразие родственных музыкальных направлений.