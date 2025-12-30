Итальянский фигурист о возвращении Валиевой: В Италии все в ожидании

Фото: fsrussia.ru

Итальянский фигурист Кори Чирчелли рассказал, что говорят о Камиле Валиевой в Италии, и оценил ее шансы на возвращение на мировую арену.

– Здесь, в Италии, все в ожидании. В последние годы женское одиночное катание развивается очень медленно, поэтому многие хотели бы снова увидеть Камилу на международных соревнованиях. А еще все в шоке, что прошло целых 4 года. Время летит слишком быстро.

– Ты верил, что после такого она может вернуться?

– У меня были большие сомнения. Было достаточно примеров, когда суперзвезды из России говорили об этом, но ничего не получалось. Камила же действительно настроена снова выступать на высочайшем уровне. Это очень вдохновляющая история. Надеюсь, когда-нибудь о ее карьере снимут кино или напишут книгу. Тиражи точно будут исчисляться миллионами, – сказал Чирчелли корреспонденту «Sports.ru».

25 декабря 2025 года закончилась четырехлетняя дисквалификация Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил. 19-летняя фигуристка тренируется под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки и готовит ледовую программу для будущих выступлений на профессиональном уровне.