Итальянские археологи готовы возобновить работу в Афганистане по наследию Шейха Булгари

Фото: ИА " Татар - информ"

Представители научных кругов Италии заявили о готовности возобновить работу по изучению наследия комплекса музеев исламского искусства Газни, в состав которого входит мавзолей шейха Ходжи Булгари. Об этом журналисту «Татар-информа» сообщил глава Совета Татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Такое заявление ученые сделали после того, как публикацию «Татар-информа» о возможном включении мавзолея шейха Булгари в список Всемирного наследия ЮНЕСКО растиражировали афганские, а затем и многие европейские СМИ.

«Изучение наследия великого исламского татарского ученого представляет интерес для всего мира. После публикации в "Татар-информе" к нам уже поступило и продолжает поступать множество звонков из различных стран с предложением помощи по изучению рукописей и артефактов татарского шейха. Самые активные среди них – итальянские учёные, которые в ближайшее время готовы приехать к нам. Предложение итальянской стороны в ближайшее время мы рассмотрим на заседании Совета старейшин татар Афганистана», - рассказал Забихулло Надери Татар.

Одна из версий итальянских ученых ранее изучавших генеалогическое древо ученика шейха Ходжи Булгари, султана Махмуда Газневи (971–1030, правил с 988-го), который был одним из самых известных распространителей и толкователей суннитского ислама гласит, что мать султана Махмуда Газневи имела булгарские корни.



Генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находится в Кабуле, Рустам Хабибуллин в своем комментарии отметил, что не ожидал, что информация о Шейхе Булгари вызовет такую заинтересованность зарубежных ученых.

«Пишут и звонят учёные историки и археологи из различных стран. А артефактов того времени сохранилось действительно много. В музее Газни хранится подарок эмира Булгарии Ибрагима султану Махмуду Газневи. И эта шапка поразительно схожа со знаменитой шапкой Мономаха. Ряд учёных историков утверждают, что в 1024 году мастер Ибрагима Атрак ибн-Муса изготовил три булгарские шапки. Эмир одну из них оставил себе, вторую подарил султану, союзнику Булгара Махмуду Газневи, а третью — Ярославу. На Руси эта булгарская царская шапка получила название «шапки Мономаха», так как именно внук Ярослава Владимир Мономах первым надел ее при вступлении на княжеский престол в качестве русской короны», - подчеркнул Рустам Хабибуллин.