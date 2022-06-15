Итальянская комедия и премьера из Донецка: драмтеатр имени Волкова приехал в Татарстан

Сегодня в Татарстане стартуют гастроли драматического театра имени Волкова. Они привезли из Ярославля несколько спектаклей, которые покажут в Казани и Набережных Челнах. Один из них, комедия «Предстоящее событие», впервые был показан в день российского флага 22 августа прошлого года в Донецкой народной республике. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор театра Айрат Тухватуллин.

«Впервые этот спектакль мы сыграли 22 августа прошлого года в Донецке, затем 23 августа в Горловке. И только потом показали его ярославскому зрителю. Первый же наш спектакль в Казани будет сыгран сегодня в театре имени Камала. Это будет „Калина красная“ по Шукшину. Это получилась хорошая трогательная история. В это же время параллельно в Набережных Челнах в ДК „Энергетик“ мы покажем как раз „Предстоящее событие“», — пояснил он.

Завтра, 16 июня, в Казани будет показан спектакль «Забыть Герострата!», который поведает зрителю о событиях наших дней. Далее, 17 июня, в столице Татарстана пройдет спектакль «Страх», который расскажет зрителю о становлении молодого государства, когда люди не боялись экспериментировать. Это история о том, что движет людьми: страхом или другими чувствами, добавил Тухватуллин.

«До Великой Отечественной войны „Страх“ шел практически во всех театрах страны. При этом премьера спектакля впервые состоялась именно в театре имени Волкова, и вот, через много лет, она снова возвращается на сцену», — добавил актер театра имени Волкова Руслан Халюзов.

18 и 19 июня на сцене театра Камала пройдут «Неаполитанские каникулы». По словам Айрата Тухватуллина, это яркая классическая итальянская комедия, которая будет разбита сразу на три акта. При этом ставил ее профессиональный итальянский комедиограф Паоло Ланди, который занимается режиссурой таких спектаклей много лет.

Параллельно с «Неаполитанскими каникулами» на малой сцене театра покажут спектакль «Белый квадрат» по произведению современного французского драматурга Ясмины Резы «Арт» о настоящей и правильной мужской дружбе.

В Челнах же, помимо «Предстоящего события», 17 июня будет показан спектакль «Белый квадрат».

На каждый из спектаклей можно приобрести билет по «Пушкинской карте», подчеркнула первый замминистра Татарстана Юлия Адгамова.

«Здорово, что такое событие, как гастроли драматического театра имени Волкова, проходят в Татарстане в Год сохранения культурного наследия народов России. Уже в третий раз мы принимаем федеральный театр на базе театра Камала. Это создает дополнительные возможности посмотреть на постановку именитых режиссеров и игру актеров. Билеты продаются по „Пушкинской карте“», — заявила она.

Особенная символичность гастролей состоит в том, что первый русский драматический театр будет показывать спектакли в стенах первого татарского театра, поделился директор театра имени Камала Ильфир Якупов.

«Очень важно, когда старейшие театры дружат и пребывают в союзе. Это уникальная возможность посетить один из лучших театров России, не выезжая за пределы Казани», — заключил он.