Итальянец Списсу покинул УНИКС

27-летний итальянский разыгрывающий Марко Списсу, выступавший за УНИКС в минувшем сезоне, продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщила пресс-служба УНИКСа.

Списсу выступал за УНИКС с августа 2021 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых в среднем набирал 6,6 очка, совершал 1,3 подбора и отдавал 2,3 результативные передачи.

Президент УНИКСа Евгений Богачев в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» отметил, что предполагал такой исход событий. По его словам, контракт Списсу предполагал, что в любой момент любая из сторон может его расторгнуть.

Таким образом, из прошлогоднего состава УНИКСа не осталось ни одного иностранца — у хорватов Марио Хезонья, Желько Шакича, американцев Уильяма Мосли и Джерома Джонсона истекли сроки контрактов с казанским клубом.

Ранее покинули УНИКС американцы Лоренцо Браун (перешел в израильский «Маккаби», Тель-Авив), О Джей Мэйо, нигериец Тони Джекири (турецкий, «Фенербахче»), россияне Артем Клименко («Зенит», Санкт-Петербург), Дмитрий Узинский («Локомотив-Кубань», Краснодар), Евгений Валиев, Иван Лазарев, Артем Комолов (ЦСКА, Москва).