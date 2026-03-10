Итальянец предстанет перед судом за поножовщину возле магазина в Бугульме

Уроженец Рима предстанет перед судом за поножовщину в Бугульме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По данным следствия, инцидент произошел 22 октября 2025 года возле магазина «Виктория» в Бугульме. Между мужчинами вспыхнула ссора на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.

В ходе конфликта иностранец нанес знакомому удар ножом в живот, а затем еще один удар в область шеи. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.