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Итальян, Савва и Риниза оказались самыми редкими именами новорожденных в Казани
Управление ЗАГС Казани назвало самые редко встречающиеся и наиболее популярные имена, которые давали на минувшей неделе, с 22 по 28 мая, жители столицы Татарстана своим детям.
Среди имен новорожденных мальчиков самыми редкими оказались Итальян, Нурлан, Бахтияр и Савва. А наименее распространенными именами девочек стали Аниса, Риниза, Риналия и Иоанна.
Чаще всего родители мальчиков давали им такие имена, как Эмиль, Самир, Михаил и Платон. Наиболее популярными среди имен девочек на прошлой неделе были Дина, Саида, Асия и Марьям.
Всего в Казани за семь дней родились 345 детей: 160 девочек и 185 мальчиков. Наибольший вес новорожденного составил 4660 граммов, наименьший — 600 граммов.
В ЗАГСе также уточнили, что за этот период вступили в брак 152 пары, информирует пресс-служба мэрии Казани.
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