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Итало-российская торговая палата перестала принимать рубли за оплату товаров
Российские компании не могут покупать итальянские товары за рубли. Это произошло из-за того, что итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу одной из систем, сообщил глава палаты Фердинандо Пелаццо.
По его словам, ранее все было нормально: сделки проводились. Однако комитет финансовой безопасности Италии, объединяющий несколько министерств, сообщил ИРТП, что не рекомендует эту схему.
В комитете опасаются, что компании смогут обойти санкции через разработанный механизм. В свою очередь, Пелаццо считает странным такое опасение, ведь торговую палату контролируют и российское и итальянское правительства, пишет РИА «Новости».
В итоге в палате добровольно притормозили работу. Сейчас юристы ИРТП рассматривают по существу полученное письмо и изучают содержание 13-го пакета санкций.
Спикер также добавил, что в палате не согласны с мнением регулятора, поскольку стороны занимаются неподсанкционными товарами и самостоятельно проверяют товары, таможенные коды.
Теперь в итало-российской торговой палате планирует поднять вопрос о дальнейшей работе механизма на собрании членов в июле.
Систему для компаний — членов ИРТП запустили в тестовом режиме в феврале сроком на три месяца. Со слов Пелаццо, в товарообмен включали только категории, разрешенные для ввоза в РФ. Система давала возможность россиянам оплачивать покупку из Италии рублями, а в ИРТП потом переводили эти деньги итальянским производителям со своего счета в третьей стране.
Всего в ИРТП входят около 250 компаний, большинство которых итальянские.
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