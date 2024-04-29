Итало-российская торговая палата перестала принимать рубли за оплату товаров

Российские компании не могут покупать итальянские товары за рубли. Это произошло из-за того, что итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу одной из систем, сообщил глава палаты Фердинандо Пелаццо.

По его словам, ранее все было нормально: сделки проводились. Однако комитет финансовой безопасности Италии, объединяющий несколько министерств, сообщил ИРТП, что не рекомендует эту схему.

В комитете опасаются, что компании смогут обойти санкции через разработанный механизм. В свою очередь, Пелаццо считает странным такое опасение, ведь торговую палату контролируют и российское и итальянское правительства, пишет РИА «Новости».

В итоге в палате добровольно притормозили работу. Сейчас юристы ИРТП рассматривают по существу полученное письмо и изучают содержание 13-го пакета санкций.

Спикер также добавил, что в палате не согласны с мнением регулятора, поскольку стороны занимаются неподсанкционными товарами и самостоятельно проверяют товары, таможенные коды.

Теперь в итало-российской торговой палате планирует поднять вопрос о дальнейшей работе механизма на собрании членов в июле.

Систему для компаний — членов ИРТП запустили в тестовом режиме в феврале сроком на три месяца. Со слов Пелаццо, в товарообмен включали только категории, разрешенные для ввоза в РФ. Система давала возможность россиянам оплачивать покупку из Италии рублями, а в ИРТП потом переводили эти деньги итальянским производителям со своего счета в третьей стране.

Всего в ИРТП входят около 250 компаний, большинство которых итальянские.