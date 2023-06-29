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Общество 29 июня 2023 18:16

Италия просит возобновить экспорт кормов для животных в Россию

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Итальянские производители кормов для животных просят вернуть их продукцию на российский рынок. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает РИА Новости.

Вопрос обсуждался на встрече руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и итальянского посла Джорджио Стараче.

«В Италии обеспокоены невозможностью поставок на российский рынок кормов для домашних животных. Посол Италии Джорджио Стараче попросил Сергея Данкверта, руководителя Россельхознадзора, обсудить этот вопрос на личной встрече. Переговоры состоялись сегодня», — отметил собеседник агентства.

Ранее завоз кормов от итальянских производителей был приостановлен из-за выявление ряда нарушений: несоответствия упаковки составу, наличия незаявленных ГМ-компонентов.

Теперь же, поделился источник, итальянские компании «готовы подтвердить свою готовность» к возврату в Россию.

#россельхознадзор #италия
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