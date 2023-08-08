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Италия прекратила выдачу «золотых виз» для ВНЖ россиянам и белорусам
Италия прекратила допуск граждан России и Беларуси к участию в программе «золотых виз» Investor Visa for Italy. Ранее они могли воспользоваться сервисом, чтобы получить вид на жительство на Апеннинах в обмен на инвестиции. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сообщаем о приостановке программы для российских и белорусских граждан по распоряжению председателя комитета (министерства — ред.) от 14.07.2023 в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Европейского союза», — сказано в сообщении итальянского Министерства по делам предприятий и продукции.
Программа «золотых виз» для граждан из стран, не входящих в Евросоюз, стартовала в 2017 году. Согласно ей, если иностранный инвестор или его семья внесли весомый вклад в экономику Италии, они могут претендовать на ВНЖ.
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